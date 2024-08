NOVA DEVOJKA IVANA MARINKOVIĆA JE ROĐENA SESTRA NAŠE POZNATE GLUMICE! Bivši zadrugar šokirao detaljima: On je KRIJE...

Bivši rijaliti igrač Ivan Marinković, nakon prevare koju je počinila njegova i dalje zakonita supruga Jelena Ilić Marinković na imanju u Šimanovcima, nastavio je dalje sa životom i uplovio u novi ljubavni odnos.

Ivan je nedavno na svom Instagramu objavio fotografije sa novom devojkom, a na jednoj od slika sa partnerkom je nacrtao i belo srce.

Međutim, sada se oglasio bivši zadrugar Sale Luks i otkrio ko je nova izabranica Ivana Marinkovića.

- Je l' ste gledali film "Munje"? Znate onu plavu devojčicu, tada je bila u usponu, Maja Mandžuka. Majina starija rođena sestra, Mila Mandžuka, zovu je Mila pomeranac zato što drži pomerance, ima 4, 5 pasa, živi u Bulevaru kralja Aleksandra, u nekom dozidanom potrkrovlju, ali neću da kažem kakvom jer će da me tuže. Iz fine porodice je, mama joj je profesorka, gospođa Danka, režiser filma "Vukovar, jedna priča". Ivan je sada s njom, on je nešto krije, ona ima istetovirane pomerance i dugo je živela na Kipru, volela je sve što vole mladi, to je širok pojam, ali ako neko razume taj fazon medikamenta zezanje, slatko, hladan sok, Šade, prigušeno svetlo, ako neko kapira - rekao je on na Red Tv-u.

Podsetimo, bivši učesnik "Elite", u rijaliti je ušao ruku pod ruku sa svojom suprugom Jelenom Ilić Marinković, ni ne sluteći i verujući u ljubav, da će ga ona prevariti.

- Bilo je povuci, potegni, uspeli smo. Zajednička prijateljica nam je tampon zona, juče je moja prijateljica, sa mnom po Beku. Konačno smo uspeli da se dogovorimo. Ozbiljan je haos nastao po mrežama oko psa, svi bruje. Prošlo je 18 dana od završetka. Moram da kažem da Jelena nije išla kod svojih u Leskovac sve vreme i sinoć se setila da mi traži psa. Ja sam vrlo skeptičan, obećava mi da će je vratiti, ne vidim poentu. Ja sam je uzeo, ja sam je bio željan. Beka je čipovana na Jelenu, preti mi policijom. Ne znam što mi je traži odmah, valjda neće doći do policije - otkrio je Ivan.

