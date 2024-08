"NE JAVLJA MI SE NA TELEFON" Brat Rade Manojlović otkrio istinu o odnosu sa sestrom: Evo zašto je Nenad ODBIO DA SNIMI DUET S NJOM

Pevačica Rada Manojlović nedavno je izrazila želju da snimi duet sa svojim bratom Nenadom Manojlovićem, međutim, on je odbio pesmu koja govori o ljubavi sestre i brata.

Rada je tada istakla da njen brat nije želeo da se vezuje za nju od samog početka njegove karijere, a sada se oglasio i Nenad, te otkrio razlog odbijanja dueta.

foto: Dragan Kadić

- Pročitao sam neke stvari o tome na internetu, a da budem iskren, nisam ni pričao sa njom našu temu. To nije prvi duet koji mi je predložila, to je neki treći ili četvrti o kom pričamo - rekao je Nenad za medije pre nekoliko meseci, pa dodao:

- Prva dva sam ja predložio, pa je ona odbila jer joj se nije svideo, a drugi se meni nije svideo nimalo. U ovom trećem postoji ta neka igra reči koja pominje oca i to da je odveo sina negde sa sobom. Meni je to malo bilo odbojno. Tada smo radili Novu godinu i bukvalno nijedan dan nisam bio slobodan, pa sam samo gledao kada ću da provedem nešto malo vremena sa klincima i suprugom. Hteo sam da ostavim telefon jer stalno zvoni i kada bih se javljao svakom na telefon, danima ga ne bih ispuštao iz ruke. Desilo se da joj nisam odgovorio, ali to je nešto najnormalnije jer se ni ona meni ne javlja po deset dana. To je normalno i ne zameram joj - rekao je Nenad.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Rada Manojlović kao svog menadžera zaposlila svoju sestru Maju

Podsetimo, Rada Manojlović nedavno je kao svog menadžera zaposlila svoju sestru Maju, a njen brat po ocu, takođe pevač Nenad Manojlović, bio je zabrinut za sestre jer su same u menadžerskim vodama.

- Ne bih voleo da se nađe u tome jer mi se čini kao da nije ista fizika u glavi kod pojedinih ljudi. Jako je to brisan teren, ima mnogo opasnosti i ljudi sa skrivenim namerama. Ne znam koliko Marija ima iskustva u tome. Radmila je već poznato ime, ali treba ići sa pevačem na nastupe. Tu porodica trpi i sve ostalo. Opet i kada idu dve žene „na scenu“, pa naplata nastupa, sve je to po meni jako zastrašujuće na prvi pogled. Želim im od srca sve najbolje ali bilo bi dobro da postoji još neko ko bi mogao da vodi računa o njima – rekao je Nenad.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:45 Sestra Rade Manojlović se baš opustila