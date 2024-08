INVESTITOR! Reditelj pametno uložio stečeni novac: Cveta biznis Emira Kusturice u Crnoj Gori, otkrivamo SVE

Emir Kusturica ima kompletan biznis, ali i dom u Herceg Novom.

Najpoznatiji srpski reditelj je pre mnogo godina pretvorio staru železničku stanicu u čak dva restorana i manji hotel.

foto: Marko Jović

Na najboljoj lokaciji u pomenutom mestu, u Starom gradu i s pogledom na more, Kusturica je spojio i lepo i korisno, pa je napravio pravi raj i za turiste i za sebe. Mnoge naše javne ličnosti imaju svoje nekretnine na Crnogorskom primorju, ali samo je Emir imao tu priliku da kupi ovakvu nekretninu.

Ekipa Kurira posetila je jedan od najlepših gradova u Crnoj Gori da bismo videli da li je možda reditelj tu, a ako nije, da čujemo kakav je kad nije pod svetlima reflektora.

foto: Marko Jović

Kako smo stigli na lokaciju, znali smo gde treba da idemo s obzirom na to da je Kusturičin restoran ceo u motivima iz filma "Dom za vešanje", pa nam je bilo jasno da je to njegovo. U bašti ova dva restorana bilo je ljudi, a mi smo im prišli kako bismo čuli neku reč o glavnom akteru iz naše priče. - Da, ovo je njegovo. Međutim, on više ne dolazi kao ranije. Dođe tek u oktobru, beži od smarača (smeh). Ranije je dolazio češće i dolazilo je dosta ljudi iz sveta filma kad bi on bio tu - rekli su naši sagovornici. Na naše pitanje ko vodi računa o biznisu dok vlasnik nije tu, konobar nam je rekao sledeće:

foto: Bktv

- Već dugi niz godina sve ovo vodi njegov najbolji prijatelj iz Crne Gore. On je često tu i stvarno vodi računa o svemu kao da je njegovo. Naš sagovornik nam je otkrio i kako rade hotel i restoran. - Sve ovo super radi. Lepo je, sve je novo. Ljudima se dopada i lokacija, a pogled iz soba je neverovatan. Gleda na luku i more, dok druga strana gleda na Stari grad, tako da smo stalno puni. Postoje i ljudi koji dolaze ovde na ručkove i večere samo zato što znaju da je ovo u vlasništvu Emira. Dobar biznis, nema šta - rekao nam je konobar iz susednog lokala.

foto: Marko Jović

