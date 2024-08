POZNATI GLUMAC MI SE UDVARAO! Milica opasnica otkrila tajnu: Rekao je da imam lepu haljinu, pozvao me na predstavu... A onda ŠOK

Milica Stanimirović, poznatija kao Milica Opasnica otkrila je u emisiji "Stars specijal" da je odbila poznatog glumca koji joj se udvarao.

Voditeljka, koja sa kolegama Goranom Jovanovićem,Ivanom Kleutom i Olivijom Jontić, svake subote od 16.10h na Kurir televiziji bez dlake na jeziku, komentariše aktuelne događaje i ličnosti domaće i svetske scene je u drugoj emisiji ispričala šta ju je snašlo od predstavnika "sedme umetnosti".

- U pitanju je naš poznati glumac, dosta stariji od mene, slao mi je poruke da dođem na predstavu, da ja lepo izgledam. To je bilo neko muvanje. Ja sam mu se zahvalila na pozivu, a on je nastavio da piše i prilično je burno reagovao na to moje "hvala na pozivu". Onda me je blokirao.

Prepisku između njih dvoje koju nam je Milica dostavila prenosimo u celini:

Ne sumnjam u tvoj ukus za haljinu,nađi volje i želje da dođeš na predstavu. Naravno kao moj gost- bio je poziv.

Usledio je odgovor naše voditeljke:

- Hvala na pozivu-napisala je ona uz smajli.

Tada je usledila poruka u kojoj je bilo napisano:

- Kad nešto nećeš i ne želiš, a kulturna si onda kažeš hvala na pozivu. Kad nešto hoćeš i misliš da je poziv ok, onda kažeš" Kada, gde,koja predstava? Kako god,malo smo proćaskali, neću ti više dosađivati, a haljine su stavrno lepe. Pozdrav- napisao je glumac.

To nije bilo dovoljno, pa je poslao još jednu poruku:

- Lepa Milice, ja te zapratih sa željom da te pozovem na neku moju predstavu u pozorište, ali... Mislim da te to,ipak, ne zanima. Svakako sve najbolje i pozdrav. Odjavljujem se - napisao je on.

Stanimirovićeva mu se još jednom zahvalila.

-Sve najbolje. Pozdrav-napisala je ona kratko i jasno.

