GORAN JOVANOVIĆ O OLIMPIJSKIM IGRAMA ZA POZNATE! Predlažem posebnu disciplinu: Nataša Bekvalac - razvod na duge staze s preponama

Nakon prve emisije "Stars specijal" koja je prošle subote uzburkala javnost i izmestila javne ličnosti iz zone komfora, u drugoj emisiji novinari su nastavili još eksplicitnije.

Goran Jovanović, Ivan Kleut, Olivija Jontić i Milica Stanimirović, bez dlake na jeziku, komentarišu aktuelne događaje i ličnosti domaće i svetske scene.

foto: Zorana Jevtić

Prva tema, ovoga puta su bile Olimpijske igre. Konkretno, otvaranje ove svetski poznate manifestacije i predstavljanje "Tajne večere" na njihov način.

Zato su naši novinari uz direktan pristup i zapažanja izneli svoj stav šta zaista misle o gorućoj temi i prokomnetarisali stav od strane domaće javnosti, ali i zvezda poput Seke Aleksić, Anastasije Ražnatović, Slobe Radanovića.

- Pa, gde, oni da budu baz mišljenja- započeo je Goran kroz osmeh analizu odmah posle uvodne reči svog kolege kleuta i dotakao se reakcije Seke Aleksić na društvenim mrežama o Olimpijadi.

foto: Printscreen

- Seka nas je upućivala na opštu narodnu ribologiju, je l- dodao je Jovanović.

foto: Kurir

Jontićeva je prva objasnila kako je ona doživela:

- Ja nisam ulazila u dubiozu i analizu i uopšte ne želim da komentarišem da li je bogihuljenje ili ne, to me zausta ne interesuje. Ljudi imate li pametnijeg posla? Opustite se,uživajte i gledajte spektakl, kakav god da je. Moj utisak je da je za te pare koliko je uloženo izgledalo malo-mnogo jeftino. U smislu, uporedimo Peking i sada ovo. Valjda je poenta da pokušaš da mu doskočiš na bilo koji način.Nikada nećeš biti dovoljno dobar kao što su oni bili, a oni (prim.aut OI Pariz 2024) jadni sve gore od goreg i mislim da nema kraja, a nismo stigli do kraja igara. Krizni marketing, ako ne i najveći i tome svedočimo -ocenila je Jontićeva.

foto: Kurir Televizija

Ubacio se Kleut:

- Čini mi se da su igre stavljene po strani. Svi su odmah shvatili da se radi o poslednjoj iliti "Tajnoj večeri". Svi su odmah pozvali na čuvenoj freski Leonarda Da Vinčija koja je oslikana u Milanu. Ovo pričam iz ugla istoričara umetnosti,što jesam po obrazovanju. To je kompozicija koja je inspirisala umetnike nakon toga. Nije samo reč o slikarima kao takvima koji su inspirisani oom slikom, ako ćemo iskreno,Goran Marković je bio prvi koji je ovu sliku interpretirao za film"Majstori majstori". Kako nama ne smeta tetkica koja je u funkciji Hrista, ako ćemo da poredimo te dve stvari? Imamo primer Sopranove, Simsonove, a tu su i Rokeri s moravu- objasnio je on.

foto: Kurir Televizija

Uključio se i Jovanović:

- Držaću jedan malo drugačiji stav od onoga što sam do sada mogao da čujem. Ja glasam za umetnost uvek i treba da se interpretira i da se reinterpretira na različite načine, što se vidi u slučaju Sopranosa. Sve je to u marketinške svrhe, da se razumemo.Jedno je orginalno umetničko delo. Dakle, ona je urađena namerno da bi se skrenula pažnja na neki drugi proizvod, a nema svrhu sama po sebi. Umetnost koja ima svrhu sama po sebi je meni okej. Čvrsto verujem da svako ima pravo da mu ne budu vređana njegova religiozna osećanja. Meni ovi organizatori Olimpijskih igara mogu sada da se prave blesavi i da tvrde da nisu mislili na to nego su imali inspiraciju na neko drugo umetničko delo. Ko je pogledao kroz oko kamere znao su da je do ovoga moglo doći, znali ste dobro šta radite.Nisu očekivali ovoliki odjek i onda imaju problem.

foto: Zorana Jevtić

Kada je umetnost svrha sama po sebi i u sebi sadrži elemente koje bi neko smatrao uvredljivim, to je u redu ako ja radim za svoj groš u nekom ogrničenom prostoru, ali ako ja to radim na jednom javnom događaju koji gledaju svi i to od budžeta francuskih građana koji su mahom hrišćani, onda oni imaju imaju puno pravo da kažu ne dam da mi vređate moja religiozna osećanja.Za moje pare ne možete da me provocirate. Ovo je van svakog konteksta. Vrlo dobro su znali, a to nema veze sa mojim ličnim osećanjima. Ne znam u kom religioznom objeku nisam bio jer sam putovao po svetu. Fakat jeste da nikoga nemate prava da vređate. Hrišćanstvo je još u ovom trenutku najtolerantnije. Zamislite da je neka druga religija bila vređana- istakao je voditelj.

Usledio je prilog gde su na led televizoru bile prikazane fotografije kako bi izgledalo kada bi poznati učestvovali na Olimpjskim igrama koje su korisnici društvenih mreža napravili.

Među njima je bila Jovana Jeremić kako gađa u metu, Tea Tairović sa mačem, Zorica Marković kako pliva u bazenu.

foto: Printscreen

To je inspirisalo Jovanovića:

- Vidi, ja ovde ne vidim nijednu realnu disciplinu koju ja predlažem, a to je Nataša Bekvalac, razvod na duge staze s preponama. Mislim da bi tu pobedila na svetskom nivou - zaključio je kroz osmeh Jovanović.

foto: Kurir

