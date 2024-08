GORAN, MILICA OPASNICA, KLEUT I OLIVIJA PROGOVORILI O GLUMCIMA I NJIHOVIM MLAĐIM DEVOJKAMA: Ovako im nikada niko nije rekao

"Stars specijal", emisija koja se svake subote emituje na Kurir televiziji od šesnaest časova i deset minuta, a čiji su domaćini Goran Jovanović, Milica Stanimirović,Ivan Kleut i Olivija Jontić, izazvala je veliku pažnju i podigla ogromnu prašinu u samom startu. pa u tom stilu nastavljaju da bez dlake na jeziku komnetarišu poznate.

foto: Kurir Televizija

Druga tema u drugoj emisiji je bila fenomen stariji muškarac i mlada žena. Opasnica je bila žestoka u komentarisanju Mime Karadžića i njegove izabranice. - Devojka izgleda kao da mu je ćerka - smatra Milica.

Njih su komentarisali, Mima sa izabranicom foto: Damir Dervišagić

Kleut je takođe bio izričit. - On je sigurno ovo lepo udomio, ali se meni ovo ne dopada - istakao je novinar. Potom je ekipa prešla na analizu Lazara Ristovskog i njegove 39 godina mlađe devojke Anice Lazić, kao i snimak na kojem glumac izigravajući zver izlazi iz bazena, koji je izazvao šok.

foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

- Najgore od svega, kad bi on bio mlađi, a ona starija, to bi bilo idealno. Mislim da tu postoji neki problem. Stručna lica bi umela to da definišu. Te devojke koje traže izuzetno starije muškarce imaju problem sa očinskom figurom - konstatovao je Kleut.

foto: Kurir Televizija

- Mogu da razumem ovog matorog čoveka, ali ne mogu da razumem da se ti zaljubiš u ovo, osim ako se nisi zaljubila u ime - ocenila je Olivija. Jovanović je poentirao na ovoj temi.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Privilegija je ostariti dostojanstveno! Ovaj snimak treba da se pušta mladim manje talentovanim glumicama, dakle, ako ne budeš dovoljno talentovan da napraviš dobre uloge, moraćeš ovako nešto da gledaš i da te ovo voda po svetu - smatra on.