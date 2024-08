U najnovijoj epizodi emisije "Stars specijal", jedna od voditelja, Milica Stanimirović, podelila je iznenađujuće iskustvo koje je doživela sa jednim poznatim glumcem.

02:01 VODITELJKA EMISIJE STARS SPECIJAL DOBIJALA NEPRIJATNE PORUKE OD DOSTA STARIJEG GLUMCA: Kada sam ga odbila, reagovao je BURNO!

U razgovoru sa kolegama Olivijom Jontić, Goranom Jovanovićem i Ivanom Kleutom, Milica je otvoreno govorila o nepristojnim porukama koje je dobila od starijeg glumca.

- Moram da podelim nešto sa vama, a vi za to ne znate. Stvarno sam to htela u emisiji da kažem. Meni je jedan poznati glumac, dosta dosta stariji od mene, slao neke poruke. Ja neću otkriti ime, jer sam pre svega dama. Slao mi je poruke da dođem na neku njegovu predstavu, da lepo izgledam, da mi lepo stoje neke haljine. Nije to bio baš profesionalni poziv da dođem da pogledam predstavu, već je više bilo kao neko muvanje - rekla je.

foto: Kurir Televizija

Milica je nastavila priču, objašnjavajući da je na ljubazno odbijanje glumčeve pažnje reagovao prilično burno.

- Ja sam se samo zahvalila na pozivu, ali to njemu nije bilo okej i nastavio je da piše i piše. Prilično je burno reagovao na to moje hvala na pozivu. Onda je meni to strašno zanimljivo, da mu je neka mlađa devojka rekla ne i to je njegova reakcija. On se nije samo odjavio nego me je i blokirao. Eto to je reakcija jednog zrelog odraslog muškarca u krizi poznih godina.

foto: Kurir Televizija

Voditelji su potom prokomentarisali situaciju.

- Njegovo je bilo da pokuša, a tvoje da kažeš da ili ne. Meni se sviđa to što si ti uradila. Na jedan lep način si tom muškarcu stavila do znanja da te ne zanima - rekao je Kleut.

foto: Kurir Televizija

- Na odbijanje niko ne reaguje dobro, treba jedna totalno drugačija vrsta zrelosti da se na to reaguje - istakao je Jovanović.

foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:02 Đus branio Svena Vadlju, na račun novinarke Milice Stanimirović