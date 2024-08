BILA JE NAJZGODNIJA NA ESTRADI, A POSLE SNIMANJA MOJE EMISIJE JE BRUTALNO UBIJENA! Sanja Marinković o NAJBOLNIJEM momentu karijere

Iako je njena dugogodišnja karijera vezana za zabavu i estradu, neki momenti koje je doživela na poslu za nju nisu bili nimalo prijatni, a neki su čak bili veoma bolni i traumatični.

Voditeljka Sanja Marinković svojevremeno se prisetila nekih od tih trenutaka u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

- Dogodilo mi se da gost napusti emisiju. Mislim da se to desilo samo jednom. Kada to osoba uradi to može da bude dobro za njen marketing, ali isto tako može da bude dobro i za tu emisiju - rekla je Sanja.

Kao posebno težak i traumatičan trenutak izdvojila je snimanje intervjua sa po mnogima najlepšom ženu sa ovih prostora ikada, koja je nedugo nakon tog snimanja postala žrtva svirepog ubistva.

foto: Printscreen, Dragana Udovičić

- Imala sam emisiju sa Ksenijom Pajčin, Nenadom Čankom i Oliverom Katarinom i posle se dogodilo da smo snimali još mnogo emisija, pa smo imali neke zahteve sponzora, pa nikako da dođe na red ta emisija da se emituje. U međuvremenu se dogodi ta tragedija sa Ksenijom Pajčin. Onda sam tu emisiju emitovala kao IN MEMORIAM. Da ne verujete, bilo je i takvih stvari.

Slična nesreća desila se i nakon emisije sa folk divom Snežanom Đurišić:

foto: Kurir TV

- Snežana Đurišić koju ja mnogo volim bila je gošća kod mene, a tema je bila brak. Isto, nakon snimanja dugo nismo emitovali emisiju i desi se da njoj u međuvremenu premine suprug. Znači zamislite tu situaciju. Tema emisije brak, a ženi posle toga premine suprug. I vi nemate načina to da premontirate. - ispričala je voditeljka.

