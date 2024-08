OVAJ PRIZOR JE MNOGE RAZNEŽIO! Marija Šerifović objavila fotografiju sa sinom iz kreveta, mali Mario joj leži na nogama i grli je

Pevačica Marija Šerifović prošle godine je postala majka, a trenutke sa sinom Mariom neretko deli na društvenim mrežama.

Marija nikada nije volela da puno govori o svom privatnom životu, te je u početku i rođenje naslednika krila, a lice dečaka odlučila je da ne prikazuje pratiocima, te uvek preko njegove glave stavi emotikone prilikom objavljivanja njegovih fotografija.

Sada je pevačica objavila fotografiju iz kreveta i pokazala kako ona i sin provode vreme kada se tek probude, a prizor je raznežio mnoge.

Podsetimo, Marija je sina dobila pomoću surogat majke, a kako to u Srbiji nije dozvoljeno, te javnost ne zna kako tačno surogat majčinstvo funkcioniše, pevačica je nedavno gostujući u emisiji "Amidži šou" otvoreno govorila na tu temu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija, a potom objasnila:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

