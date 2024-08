"POKOSIO JE PEVAČE!" Zorica Marković upoznala Desingericu, otkrila kakav je on zapravo privatno: On je lik...

Nezaobilazna tema već neko vreme na estradi ovih dana je kontroverzni izvođač Dragomir Despić Desingerica, koji je jedan od najtraženijih pevača ovog leta.

Njegovo ponašanje na sceni, a i van nje, nekima se dopada, dok ga drugi žestoko osuđuju. Ipak, Zorica Marković ima najlepše reči za njega.

foto: Ata images

- Vidi, bajo, da ti kažem (smeh). On je meni savršen! Ne znam zašto ljudima smeta, pričam za kolege, što se tiče naroda oni mogu da biraju da puste ili ne puste decu, to je već njihov izbor. Niko njih ne tera da idu tamo. On je meni otkriće, genijalac, čudo! Meni je to okej - rekla je Zorica, pa dodala...

foto: ATA images/Antonio Ahel

- Ako ja ne kontrolišem svoje dete gde će da ide, da li ide na Nadu Topčagić ili Desingericu, o čemu pričamo onda? Svi znamo da je on pozitivno lud i šta radi, pa nemoj da daš detetu da ide tamo da baca sir na njega. Ja njena ne krivim, on je meni top. Što mu zavide? Puni gde god dođe, mnoge pevače je pokosio... Znam ga privatno, on je lik, dobar čovek, dobar momak, normalan, a to što vrši performanse neke, šta ima veze, može mu se i ja bih! Sve je to rokenrol - ispričala je Zorica Marković.

kurir.rs/telegraf

