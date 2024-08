GLAVNA TEMA U GRADU! Lule Pljugica posvađao Desingericu s Nućijem? Evo ko je ZAPRAVO KRIV

Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, posvađao je Dragomira Despića Desingericu sa Igorom Panićem Nućijem, tvrdi izvor Kurira! Upravo se ta informacija juče ranom zorom pronela beogradskom čaršijom i stigla je do nas, a kako to obično biva, raširila se i društvenim mrežama. Razlog je jednostavan - ogovaranje.

Tim povodom, najpre smo pozvali Pljugicu. U prvom trenutku muzičar je bio iznenađen, a onda se tokom razgovora setio da je ipak nešto lanuo. - Ja ne znam da su njih dvojica u svađi. Nikad nisam pričao s Nućijem, jednom prilikom smo se sreli pre nekoliko godina i to je bilo samo na zdravo - zdravo. Možda sam ja negde nešto rekao, ali nikad Nućija nisam spominjao - rekao je Luka. Potom smo kontaktirali i s Desingericom. I njemu smo konkretno predočili o čemu se radi.

- Nući i ja smo braća, niko ne može da nas posvađa! Pljugica neka me se mane jer ja s prevarantima i cinkarošima nemam posla. Šta on može da priča, prevarant najobičniji - izričit je bio Dragomir. Iz njegove reakcije jasno se vidi da je i dalje na ratnoj nozi s nekadašnjim najboljim prijateljem i saborcem. Šta na to kaže Lule, pozvali smo ga ponovo da bismo saznali. - Ma, on mi je nebitan u životu! Ja prvi nikad ne pokrećem priču o njemu, niti pljujem tamo gde sam nekad jeo. To što je on uspeo da izmanipuliše i okrene u svoju korist, to govori više o njemu nego o meni - tvrdi on.

I s Nućijem smo pokušali da stupimo u kontakt, ali on nije odgovarao na naš poziv. Mnogi pevači se slažu sa činjenicom da na estradi nema pravih prijateljstava, a neki među njima su i godinama ljuti neprijatelji. Svađe i ratovi između naših poznatih ličnosti jedna su od glavnih tema, jer i jedna pogrešna reč može da dovede do kraha između kolega. Česti slučajevi Neki od sukoba traju i decenijama, a između aktera padaju teške reči, uvrede, psovke, čak i pretnje. Više puta se desilo da sve to završi na sudu, pa tek onda nastane pravi cirkus. Najbolji primeri su svađe između Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović, koje važe za najljuće rivalke na estradi.

