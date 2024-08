TOTALNA DOMINACIJA! Matić spojio lepo i korisno: Uveče pevam, a danju sam na brodu i u vodi

Saša Matić nastupao je pre nekoliko dana u Crnoj Gori, pa je pre samog koncerta s našom ekipom prokomentarisao kako mu se čini aktuelna sezona na primorju.

foto: Veri Veroza

- Ima nekoliko izvođača koji su u samom vrhu, odnosno ima nas nekoliko koji punimo prostore, da ne nabrajam ko je sve tu. Odlično je što su se pojavili i novi i drugačiji izvođači, ja nemam ništa protiv. Nema tu konkurencije, nisam ljubomoran. Super je što mladi momci i devojke rade, kad će im biti puno ako ne sad. Ja znam koliko je meni na početku karijere značilo da mi budu puni lokali. Bitno je i sad, ali tad je bilo pogotovo.

foto: Promo/Dušan Petrović

U proteklih mesec i nešto dana objavljeno je više od 300 pesama, a Matić nam je otkrio šta se njemu najviše dopalo.

- Bilo je puno albuma i pesama ove godine, a najviše mi se izdvojio Aco Pejović, "Soba 501", to mi je super. Koleginice su bile aktivnije s novim projektima. Ja podržavam uvek dobru pesmu - navodi on. Saša nam je otkrio i kako izgleda jedan njegov dan na moru kad nema poslovnih obaveza. - Ako sam na moru, ustanem rano, imam svoj ritual, kafa i limunada. Onda se ukrcam kod kuma na brod, uskočim u 10 ujutru u vodu, i do pet po podne smo na vodi.

foto: Promo/Dušan Petrović

Za kraj razgovora Matić nam je otkrio svoje planove za predstojeći period.

- Maksimalno se posvećujem novom albumu, koji će do decembra ugledati svetlost dana, tako bi trebalo da bude. Onda ćemo svirati 8. i 9. marta u Areni, posle čega nastavljamo s turnejom svuda po regionu - rekao je pevač.

