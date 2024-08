MIONA JOVANOVIĆ ISKRENO O PORODICI I VEZI SA ŠA! Rijaliti zvezda konačno progovorila

Ekipa jednog portala nalazila se na pauzi za kratke reklame u sinoćnjoj emisiji "Narod pita".

Pričali su sa Mionom Jovanović o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, porodicom, ali i o njenoj pevačkoj karijeri.

Sada si imala kratku raspravu sa Lepim Mićom, kako se osećaš?

foto: Printscreen

- Što se tiče Lepog Miće takav je kao osoba, nemam protiv da iznese svoje mišljenje, jezivi su mi ovi komentari ovi što su bili, užasno ponašanje, nije to zdrava kritika, Bože me sačuvaj...Mića sada kada gledamo objektivno, priča neke stvari realno, ali nisu te stvari kao što on kaže, kapiram da nisam ispravno postupila na finalnoj noći, ali sve ide ka bolje - rekla je Miona.

Da li misliš da ljudi imaju pogrešnu sliku o vašem odnosu?

- Nije to pogrešna slika, to je naš odnos koji je bio, nije bio sjajan i bajan, ali se popravlja sada. Sve je idealno i volela bih tako i da ostane. U slučaju da tako bude, biće odlično.

Jedan detalj na paparacu je uzeo svačiju pažnju, a to je da se sa Ša ne držite ruku, te su se pokrenule spekulacije da su zahladneli odnosi, šta se dešava?

- Danas smo jurili da nađem haljinu za emisiju i kada sam u žurbi ne razmišljam o tome, pritom mi nije normalno da stalno idemo prigrljeni i priljubljeni. Bila sam u velikoj žurbi, gledala sam da sve rešimo i sve je to sređeno. Najnormalnije smo šetali, išli smo u šoping.

Kada su u pitanju odnosi sa porodicom, da li planiraš da ideš kod njih?

- Ići ću sutra ili prekosutra kući, ovih dana. Što se njih tiče, sve je kao što je i bilo, ide ka boljem, u kontaktu sam sa bratom i tatom, naravno da mama čuje kako sam, gde sam i šta sam, naravno da se prenese.

foto: Printscreen

Maja i Stanislav su se pomirili, kako komentarišeš to?

- Previše sam dala na značaju, ne bih prokomentarisala ništa. Ne zanima me, kao što kažem, previše sam pričala o toj osobi tako da ne bih više davala na značaju, to je prošlost.

Šta se dešava sa tvojom duetskom pesmom sa Ša?

- Ša traži, našao je neku pesmu koja se sviđa i njemu i meni, trebali bi da idemo sledeće nedelje da još jednom to preslušamo i da vidimo da li radimo na tome, tako da se nadam da će se to što pre uraditi.

Pink

Bonus video:

00:20 Gagi Jovanović pruža podršku Novaku Đokoviću uz užičko kolo