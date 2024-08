NIKO NIJE IMAO POJMA DA JE ACA INFORMACIJA BIO U VEZI SA OVOM VODITELJKOM! Uživali u ljubavi, pa se UŽIVO u programu posvađali

Sportski komentator Aleksandar Stojanović, poznatiji kao Aca Informacija izveštava nas ovih dana o svim bitnim događajima na Olimpijadi, koja se ove godine održava u Parizu.

Naime, poznati sportski komentator Aleksandar Aca Stojanović na početku karijere bio je u ljubavnoj vezi sa poznatom voditeljkom i to su vešto krili od javnosti. O privatnom životu popularnog komentatora gotovo da se ništa ne zna u javnosti, pa je informacija o njegovoj ljubavnoj vezi sa popularnom voditeljkom Natašom Miljković odjeknula u medijima.

- Aca je na BK došao 1995, a Nataša godinu dana kasnije. Oboje su bili mladi, lepi i ambiciozni. On je pre toga radio na Radio „Indeksu“ i u nedeljniku „Tempo“, a ona je još kao tinejdžerka pekla zanat na TV Studio B, da bi se na BK zaposlila nakon što je prošla audiciju. Aca i Nataša sretali su se na radnom mestu sporadično, s obzirom na to da su bili u različitim sektorima - on u sportskoj, a ona u informativnoj redakciji. Međutim, posle nekoliko godina su se zbližili i postali par. Delovali su veoma skladno i imali su mnogo zajedničkih tema i interesovanja, ali ipak su se rastali posle nekoliko meseci - govorio je svojevremeno izvor za list "Alo".

Ovu informaciju nijedno od njih dvoje nije komentarisalo. Ipak, ova tema je ponovo bila aktuelna kada su se Aca i Nataša, pre izvesnog vremena posvađali u programu uživo dok je on gostovao u njenoj emisiji.

Naime, Nataša Miljković i njen kolega Aleksandar - Aca Stojanović sukobili su se zbog toga što je Stojanović zaboravio da podseti gosta da dođe na unapred zakazano gostovanje u Natašinu emisiju, iako je nekoliko dana pre toga najavljen intervju sa njim.

Nataša je u programu uživo na fin način pokušala da objasni da je gost otkazao, ali da je za to kriv upravo Aca, koji je trebalo da ga dovede u emisiju.

- Za dve godine, Aco, dve stvari se nisu desile nikad: da uputimo javni poziv Damiru Mikecu i da ostanemo bez gosta - rekla je Miljkovićeva, dok se Aca nadovezao da želi da podeli zbog čega gost nije došao na zakazan intervju.

