POKOPAO OCA PA MESEC DANA POSLE NJEGOVE SMRTI POČEO DA ZGRĆE MILIONE Lova samo kaplje, 6.000 € nedeljno, evo kako se bogati

Hrvatski pevači Oliver Dragojević sahranjen je 1. avgusta 2018. na groblju Sv. Roka u Veloj Luci, koju je obožavao i u kojoj je provodio odmor kada nije bio sa suprugom Vesnom i porodicom na brodu. Iza Olivera su ostala tri sina Dino, Damir i Davor, snahe Nevena, Vanda i Karmen, i tada petoro od ukupno sedmoro unuka, jer se dvoje rodilo nakon njegove smrti.

Pevač je ostavio veliku prazninu svojim odlaskom s ovog sveta, ali sigurno i trag u beskraju. Ali život ide dalje, pa tako i Oliverova udovica i sinovi moraju brinuti o svojoj i egzistenciji porodice. U tome su veoma uspešni. Stekli su vredne nekretnine u Splitu i na Korčuli, a neke od njih i iznajmljuju. Oliverov sin Davor Dragojević (46) u prelepoj Prižbi u Blatu na Korčuli, prvi red do mora, izgradio je luksuzno carstvo za odmor, vilu s bazenom koju iznajmljuje bogatim turistima. Nekretninu je uspeo da uredi u vreme dok se Oliver borio s teškom bolešću i ležao u splitskoj bolnici, krajem leta 2018. godine. Oliver nije dočekao da uživa u toj lepoti, ali ipak je samo mesec dana nakon što je pevač preminuo, vila Karmen otvorila svoja vrata i predstavljena u Slobodnoj Dalmaciji kao vrhunska nekretnina. Naravno, tada u članku nije otkriveno da se radi o vili s bazenom njegovog sina Davora.

Vila je predstavljena u Slobodnoj Dalmaciji samo mesec dana od pevačeve sahrane na groblju u Veloj Luci. O tome svedoči naslov: 'PROSTORIJA POGLED KOJI OSTAVLJA BEZ DAHA Kuća koja ne odudara od estetike otoka: zavirite u unutrašnjost korčulanske lepotice! Evo kako se živi s morem pod nogama i nebom na prozorima'.

U članku nije naveden identitet vlasnika, Davora Dragojevića, Oliverovog sada 46-godišnjeg sina, ali je napisano sledeće: 'Iako se na turističkoj karti Jadrana, kao ni samog otoka Korčule, poluotočić Prižba ne ističe kao posebno razvikana lokacija, gostiju koji cene iskonsku lepotu ovog mirnog kutka ne nedostaje. Štaviše, uz one verne koji se svojim domaćinima vraćaju decenijama, prenoseći naviku i prijateljstvo na nove generacije, sve su češći i oni koji, prema dobrim preporukama, predah od svakodnevice pronalaze upravo ovde. Ne čudi stoga što je, uz samu šljunkovitu plažu, koja se proteže "korenom" poluostrva, a čijih desetak kuća leđa čuva borova šuma, skrivajući mnoge hridi kao stvorene za uživanje u osami, niknula i vila "Karmen". Uživajući u jedinstvenoj lokaciji, s plažom na dohvat ruke, morem pod nogama i nebom na prozorima, s krajolikom se stopila oblikom i bojom....' - objavila je Slobodna o vili Oliverovog sina mesec dana nakon pevačeve sahrane.

U međuvremenu, ta se nekretnina etablirala na tržištu luksuznih vila za odmor. Dostupna je za rezervacije preko više booking stranica, a poseduje i vlastiti Facebook profil. U zemljišnim knjigama pronašli smo dokaz kako se Oliverov sin Davor 'Koža' Dragojević, rođen 1978, upisao kao vlasnik na taj posed koji je nekad bio vinograd. Iz vlasničkog lista se saznaje kako je ta nekretnina upisana kao dvorište površine 279 m², bazen 36 m², pomoćna zgrada 19 m², oranica površine 389 m² te glavna zgrada od 77 m². Vila Oliverovog sina u Prižbi na Korčuli reklamira se s pozicijom 'direktno na plaži'. Uz opis vile na jednoj stranici pronašli smo sledeće: 'Prekrasan pogled na more. Porodični odmor. Moderan dizajn. Paket dobrodošlice. Grijani bazen. Mediteransko okruženje. Sauna. Panoramski pogled. Trampolin...'.

Navodi se kako je plaža na dva metra, a prodavnica na 200 m. Prvi restoran udaljen je 100 metara, a kafić 30 metara. O vili koja je dobila ime po Oliverovoj snahi, Davorovoj supruzi Karmen, piše: 'Vila Karmen Prižba pravi je raj za sve one koji vole uživanje u prelepom mediteranskom okruženju. Vila je smeštena na samoj plaži i tek par koraka deli vas od kristalno čistog Jadranskog mora. Nalazi se na otoku Korčuli, na mirnom području, a posetioce će bez daha svakako ostaviti i panoramski pogled na lepote otoka. Maksimalan kapacitet ove vile je osam osoba, a pri dolasku pripremljen je i paket dobrodošlice'. Istaknuto je i kako gostima stoje na usluzi 24 sata na dan, da se bazen redovno čisti, a tu je pogled na more iz spavaće sobe.

Maksimalni broj gostiju je 8, kojima su na raspolaganju 4 spavaće sobe i 5 kupatila. U oglasu se navodi kako je površina kuće 180 m², iako je u vlasničkom listu upisano tek 77 m². U sezoni od 7. jula do 16. avgusta vila se može iznajmiti po ceni od 850 € po noći, odnosno po ceni od 5.950 € nedeljno. Nakon toga cena od 17. avgusta opada, pa nedeljni najam iznosi 4.900 €. Cena od 25. avgusta do 30. avgusta iznosi 5.600 € za 7 noćenja. Od 31. avgusta do 6. septembra cena iznosi 4.480 € za 7 noćenja.

