"DIŠEM ZA TEBE, MILI MOJ" Jovana Jeremić o Draganu, otkrila nepoznate detalje o njihovom odnosu, evo šta radi svakog dana!

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa 15 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, vlasnikom lanca pekara, koji je juče napunio 48. godinu uz svoju lepšu polovinu.

Jovana je Dragana oduševila luksuznim poklonom, skupocenim satom marke "Breitling" vredan preko 10.000 evra, kačketom i skupim pićem. Međutim, voditeljka se tu nije zaustavila, već je napisala i čestitku u kojoj je navela 48 razloga zašto ga voli.

Ona se oglasila na Instagramu i uz fotografije sa proslave poručila:

- Volim te jer ne odustaješ od mene i kad ja odustanem od sebe. 48 razloga je malo da iskažem svoju ljubav, mili moj. Da si mi živ, zdrav. Tvoja lavica diše za tebe. Želim da me pamtiš kao nekog ko je živeo za tvoj osmeh svako jutro i trudio se da uveseli svaki tvoj dan. Ostaviti traga u svemu... Poenta života... Zahvalna sam Bogu što te poslao u moj život.

Među razlozima koje je navela, Jovana je istakla mnoge trenutke i osobine koje je povezuju sa svojim partnerom: "Jer imaš dušu u koju se zaljubih", "Moj dom", "Moj lav", "Zato što brineš o meni", "Snažan, a nežan", "Emotivan, a jak", "Jer si zgodan, treniraš i držiš do sebe", "Vodiš računa da mi je opran auto", "Iz marketa dođeš uvek sa prikolicom hrane", "Kupuješ mi lubenicu i breskve", "Sekiraš se da li sam gladna", "Ne odustaješ od mene i kad ja odustanem od sebe", "Jer si mi lojalan", "Jer znaš da me poštuješ", "Jer si mi dao mesto koje mi pripada", "Moj pobednik", "Moja srodna duša", "Jer si uveo u moj život Mihajla i Miloša", "Jer se trudiš da ostvariš sve moje snove", "Domaćin, patriota, svoj na svom" - napisala je Jovana, pa nastavila dalje da nabraja razloge.

Ova lista, koja sadrži detalje njihovog zajedničkog života i intimnih trenutaka, završila se sa nekoliko posebno značajnih za Jovanu:

"Jer znaš da me poljubiš u čelo i zagrliš", "Jer umeš da ćutiš sa mnom, tako da naše ćutanje govori više od 1.000 neizgovorenih reči", "Jer osetiš kada sam uplašena i uvek me zaštitiš", "Jer me podržavaš na mom putu uspeha", "Jer spavam na tvojoj miški odmah pored srca", "Jer voliš Novaka Đokovića", "Jer osluškuješ i ispunjavaš moje želje", "Jer me ne prekidaš dok čitam i učim", "Jer se pored tebe osećam bezbedno i sigurno", napisala je Jovana, a jedan joj sigurno mnogo znači, a vezan je za njenu ćerku Leu - "Jer čuvaš Leicu kad radim i brineš o njoj, posebno što joj praviš doručak", "Jer me teraš da spavam do 9h", "Jer veruješ u Boga" - bili su neki od razloga, piše Blic.

