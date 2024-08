"KAD LIČNO BUDEM ČULA IZVINI ZA SVE ŠTO SU MI URADILI!" Žika Jakšić priznao da se ogrešio o Milenu Ćeranić, a ona mu odbrusila!

Žika Jakšić priznao je nedavno da se "Grand" ogrešio o Milenu Ćeranić posle njenog učešća u rijalitiju "Farma", kada su ona i njen tadašnji partner i kolega Nemanja Stevanović bili izbačeni iz ove disgografske kuće.

On je istakao da je kazna prema pevačima bila preoštra i da je neko trebalo trezvenije da razmisli o svemu. Ovo priznanje koje je usledilo posle više od desert godina nije preterano iznenadilo Milenu, ali ističe da očekuje da će i uživo čuti: "Izvini".

foto: Kurir

"Ja znam da svi oni znaju da su pogrešili. Kad lično budem čula "izvini" i da kažu da su pogrešili, možda ću to shvatiti ozbiljno. Ja te stvari ne rešavam preko medija. Kad tad će se to desiti- kad postanu ljudi, a ja sam sigurna da će postati ljudi, makar i za sto godina, jer čovek nekad mora da postane čovek...Svi oni u dubini duše znaju sve, i da su pogrešili samo je pitanje da li će da priznaju ili ne. Za njega (Žiku) jeste veliki pomak da kaže da su pogrešili. To je super. Ja sam odavno napravila te korake i sebi priznala gde sam pogrešila, i da sam trebala više da grešim"

Milena je celo leto na primorju, pa nam je otkrila kako provodi dane.

"Kupam se, mackam se, gledam seriju, ako je dobro društvo pravimo žurke, onda u 10 koma! Ne pratim ko dobro prolazi od kolega na terenu, ja sam zadužila ljude da prate ko dobro prolazi i šta kako ide. Ne moram ja sve da znam, fokusiram se na moj posao. Vidim da dosta rade Tea, Prija, Jovana Pajić, Sloba Radanović, Disenger dominica. On je velika legenda. Naš problem je što se bavimo posledicom a ne uzrokom. Designer je jedan dečak koji voli da se igra i što bi mu to uskratio bilo ko kad druga strana proistaje na tu igru? Ljudi se ponašaju prema tebi kako ti postaviš situaciju. Ja nisam nikad doživela neprijatnosti. Od tvog stava ljudi znaju gde im je mesto i tako se ponašaju"

foto: Kurir

Milena je otkrila i da prati Olimpijadu, i koji sport joj je najzanimljiviji.

"Pratim naše sportiste, podržavam ih, omiljeni sport uvek i zauvek košarka. Čist je sport, igra se na parketu, volim škripu patika, igra se u sali, na čistom, dinamičan je sport, neizvestan, traje taman koliko treba, i brate mnogo su zgodni momci."

