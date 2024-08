OVO DO SADA JOŠ NISMO VIDELI,A NI ČULI!Kratki i Tajsi rade za mafiju, oni su glavne "radio Mileve"

Moram ovako da počnem, drage moje abronošice - oskudacija. Tračeva nema ni na vidiku, ovo nisam očekivala.

Zabrinuta sam za naše javne ličnosti. Od prošle nedelje do danas ništa se nije dogodilo. Pa ovo je nemoguće! Ili se poznati dobro skrivaju, ili im je okruženje postalo lojalno, što nije bio slučaj do sada. Jednostavno sam u problemu. Ali ja ne bih bila ja da ne kopam i rukama i nogama da saznam šta se valja iza brega iliti šta nikako ne žele da odjekne u javnosti. Važno mi je to da vi uglavnom pogodite o kome se radi i da nepogrešivo znate da je sve živa istina. Ne bih da dužim sad unedogled jer moram da vam ispričam nešto što sam čuvala za ovaj krizni period. Kao da sam znala da može doći do oskudacije tračeva, pa sam estradnu tajnu poznatog para čuvala za "teške dane". Takav dan je došao.

foto: Kurir štampano

Radi se o ultrapoznatim supružnicima. Njega ćemo da zovemo Kratki, a njegovu lepšu, mada bih ja pre rekla jaču polovinu Tajsi. Kako slatko zvuči, a tako su opasni, namazani, prevrtljivi, ma obermanipulatori. Evo o čemu se radi. Estrada je samo paravan za biznis koji rade van granice naše zemlje. Ovde žive, slave slavu, imaju kao neke prave prijatelje, a posao im cveta, što bi naš narod rekao, "preko bare". Oboje su članovi jednog ozloglašenog klana. Zapravo prvi saradnici opasnih ljudi. Zato on i ima tezge u diskotekama širom Evrope. A evo šta je njihov posao. Oni su glavne "radio Mileve". Dakle, dužnost im je da se druže sa određenim strukturama i da dojavljuju informacije. Konkretno, Kratki i Tajsi su golubovi pismonoše. I to rade najbolje moguće. Gazde su prezadovoljne, zato i žive na visokoj nozi. Uživaju, putuju, ponašaju se bahato, ma boli ih uvo za sve. Misle da su važni u gradu samo zato što su u mutnim vodama i što zasad imaju sigurnu egzistenciju. I to niko ne bi ni povezao ni saznao da Tajsi nije bila u jednom salonu i izlanula se kod jedne žene fudbalera koja je povezala i raširila informaciju. Nastao je problem, ali sve se brzo zataškalo da ne bi došlo do medija ili ne daj bože policije. Mutna posla, kažem vam ja. Ma, većina sa estrade mulja i radi sve i svašta, ali još uvek ih nisu uhvatili. Važno je to da smo mi saznali ovako važnu informaciju, da sledeći put kada ih sretnemo negde na događaju znamo kakva pitanja da im postavljamo, a biće žestoka.

Tako da, drage moje, sve činim da povežete o kome se radi. A do sledeće nedelje vas ljubim da pukne.

foto: Kurir

