DUGO SU I IZDRŽALI! Pukla ljubav između Indi i Zorana Marjanovića! Evo ko više PATI posle raskida

Ljubav u slučaju Indire Aradinović, poznatije kao Indi, i Zorana Marjanovića nije pobedila.

Pevačica i kompozitor, kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, raskinuli su, saznaje Kurir.

foto: Privatna arhiva, Zorana Jevtić, Tamara Trajković

Njihovu tajnu vezu razotkrio je naš list kad smo golupčiće uslikali na jednom privatnom bazenu kako razmenjuju nežnosti. Dan nakon objave naših saznanja s lica mesta svi su zanemeli. Jedni su ih podržali, ali više je bilo onih koji su osudili njihov odnos. Iako se poznaju skoro 20 godina, Indi i Zoran su prešli granicu prijateljstva, ali nisu uspeli da opstanu. Tako zasad stvari stoje. Okončali su vezu, a to je Marjanoviću, kako priča naš izvor blizak muzičaru, veoma teško palo.

foto: Nemanja Nikolić

- On se vezao za Aradinovićevu i sada mu je neobično bez nje, išli su svuda zajedno. Družili su se, izlazili, svađali i mirili, ali sada je definitivno kraj. Od njih dvoje u emotivnom smislu nema više ništa. Neće čak ljubavi da pruže novu šansu. Zoran je to teško prihvatio. Ni Indi nije lako, ali se odmah pomirila s tim da bolje funkcionišu kao poslovni saradnici nego kao partneri - priča naš izvor. On tvrdi da će poslovnu saradnju nastaviti. - U tom smislu su super par. To je obostrani interes i poslovna stvar. Ja smatram da nikad nije ni trebalo da eksperimentišu u tom emotivnom smislu - ističe naš sagovornik.

foto: Zorana Jevtić

Činjenica je da ni jedno ni drugo javno nikad nisu potvrdili da su zajedno, ali su zato na društvenim mrežama objavljivali intimne fotografije iz bazena. - Prvo album, pa onda sve ostalo. Videćemo šta će biti, prioriteti moraju da se znaju - rekla je Indi između ostalog u prvom intervjuu za naš list nakon što su kao bomba odjeknule zajedničke fotografije s bazena na kojima se njih dvoje maze. Indi smo poslali poruku, na koju nam nije odgovorila, dok je Zoranov telefon bio nedostupan za komentar. Podsetimo, zaljubljeni golupčići su dan nakon što smo objavili njihove zajedničke slike govorili za Kurir u velikom intervju. Zoran je tada otkrio da li je Indi njegova muzička muza.

foto: Printscreen Instagram

- Ah, emocije... O emocijama može mnogo da se priča. Da, Indi je, normalno, prirasla srcu. Pa sad, muza malo pripada umetnosti, ali dobro, muzika je. Ponosan sam na nju. Miljenica mi je. I ko misli da je njeno već kao prošlo, mogu da kažem žargonski, malo su se zeznuli - kazao je on, dok je Indi priznala da je uvek bila na Zoranovoj strani, čak i kad su ga svi optuživali da je ubio suprugu Jelenu:

foto: Printscreen Instagram

- Uvek sam bila naklonjena Zoranu privatno na taj neki ljudski način, prijateljski. Kad se sve to izdešavalo, to me je jako pogodilo. Nisam imala snage da ga javno podržim. Pustila sam da vreme to odradi jer sam znala šta je on i ko je on u sebi. Rekla sam sebi da će s vremenom neke stvari da dođu na svoje mesto i da ću ja da dođem do njega, a on do mene. Nisam neko ko voli da se stavlja u prve redove.

01:39 Boban Rajović gost iznenađenja kod Prije na nastupu u Budvi