RADA MANOJLOVIĆ OTKRILA DEO POSLEDNJE PESME MARINE TUCAKOVIĆ: TEKST JE STRAŠAN! Rekla šta joj je poslednje poručio Milan Stanković

Rada Manojlovic stigla je u Budvu kako bi održala nastup. Pevačica već neko vreme najavljuje album, a sada je ekskluzivno otkrila tekst jedne pesme, koju je pisala čuvena Marina Tucaković.

- Marina mi je napisala jedan strašan tekst. Nije moj autobiografski, ali je interesantan. Jedan deo tekst glasi: Nisam drogirana da se družim s bivšim, pre ću s tvojom ribom da se zbližim.

Informacija koju je Saša Popović svojevremeno izneo, da je Rada za Milana Stankovića zbog odlaska iz Granda platila 50.000 evra, ponovo je aktualna, a popularna pevačica nije želela previše da priča o tome.

- Ja to ne bih komentarisala, zato što je to Saša Popović ispričao. Ako sam o tome ćutala od 2010. tako bih i nastavila.

Naravno, neizbežno pitanje bilo je da li se čuje sa bivšim partnerom Milanom Stankovićem.

- Pa, ja sam vas malo lagala. Šalim se, mislim, ne šalim se. Ima on svoje neke momente kada je negde i ne može da se uhvati ni za početak, ni za kraj. Ali, naravno, mi se čujemo oko nekih ključnih stvari oko albuma. On je taj koji me uvek iskreno posavetuje i koji posluša pesme. On ima favorite svoje. Novi album mu se sviđa. Ima jedna pesma koja mu se posebno sviđa. Zapravo ta pesma se svima sviđa i baš ne liči na mene. Od nje mnogo očekujem, ali videćemo. Baš me zanima kako će ljudi reagovati.

