SAŠA MATIĆ FIRMIRAN OD GLAVE DO PETE NA AERODROMU! Brendovi samo pršte, a evo ko mu pravi društvo: KURIR PAPARACO

Saša Matić jedan je od najangažovanijih pevača tokom ove letnje sezone.

Nastupa širom regiona, ali kad god mu obaveze to dozvole, on vreme tokom jula i avgusta u pauzi između nastupa s porodicom provodi u Perastu, u vili iz 18. veka koja se nalazi tik uz more, a procenjena je na dva miliona evra.

foto: Kurir

Naš paparaco uslikao je Matića na beogradskom aerodromu prilikom odlaska za Crnu Goru. Pevač se odlučio za ležeran stajling u svom fazonu: farmerke, crnu majicu "diskverd" i "luj viton" torbicu, kao i patike u istoj boji. On se s pratiocem uputio ka gejtu, a kako je navikao da uvek dolazi na vreme, Saša je došao među prvima kako bi sačekao poziv za ukrcavanje u avion. Drugi putnici su bili oduševljeni što će biti na istom letu s pevačem, pa su mnogi iskoristili priliku da se slikaju s folkerom.

foto: Kurir

Podsetimo, Sale je nedavno s našom ekipom koja boravi u Crnoj Gori prokomentarisao kako mu se čini aktuelna sezona na primorju.

- Ima nekoliko izvođača koji su u samom vrhu, odnosno ima nas nekoliko koji punimo prostore, da ne nabrajam ko je sve tu. Odlično je što su se pojavili i novi i drugačiji izvođači, ja nemam ništa protiv. Nema tu konkurencije, nisam ljubomoran. Super je što mladi momci i devojke rade, kad će im biti puno ako ne sad - ispričao nam je Matić, a onda je otkrio i kako izgleda jedan njegov dan na moru kad nema poslovnih obaveza.

foto: Kurir

- Ako sam na moru, ustanem rano, imam svoj ritual, kafa i limunada. Onda se ukrcam kod kuma na brod, uskočim u 10 ujutru u vodu, i do pet po podne smo na vodi - rekao nam je Matić.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

01:01 Saša Matić gost na koncertu Željka Samardžića