SANDRA AFRIKA U NIKAD VRELIJEM IZDANJU NA JAHTI! Ekskluzivno za Kurir pričala o emotivnom statusu i o svađi s kolegom (FOTO/VIDEO)

U izazovnom kupaćem kostimu leoparda Sandra Afrika dala je intervju ekipi Kurira i to na jahti za moju kaže da ipak nije njena.

- Pa nije moja, ovo je Mikišina jahta. Mislim jahta.. Ovo je brod, šta li je. Brodić. Pa šta?

Uglavnom je u korektnim odnosima sa kolegama, međutim, dugo je imala nesuglasice sa Đanijem. Nedavno su ih rešili, a sada je između njih dvoje sve u najboljem redu:

- Da, ali ja uvek priđem. Nemam taj problem, pogotovo kada nisam kriva, znaš. Kada nisam nešto kriva i kada nisam nikom ništa, nažalost, uradila, tako da, naravno nemam taj problem, to prvo. A drugo, mi smo se, da kažem, pomirili davnih dana, tako da nije to sada ništa. Ja sam se samo javila. To veče radili smo zajedno i naravno da sam se javila i to je bilo to. Eto njemu je to veče bio rođendan što nisam znala. Da sam znala, čestitala bih mu, ali evo, ovom prilikom mu čestitam, nek si nam živ i zdrav!

Dosta se pisalo o emotivnom statusu Sandre Afrike, povezivana je sa brojnim frajerima, a sada nam otkriva pravu istinu.

- Moj status je: slobodna! Ništa, bukvalno.

Sandra se ispred naše kamere zapitala, pa gde je gospodin pravi?

- Gde je taj i ko je taj, koji bi bio sa mnom? Ja celo leto radim, svaki dan radim. I kako će sada taj jadan dečko s tim da se nosi? Zamisli da se on zabavlja sa mnom pa jedan dan Makedonija, jedan dan Hrvatska, pa Bosna, pa onda opet Crna Gora i td.. Treba da putuje sa mnom šta?

Sigurni smo da će i njoj konačno ponovo cvetati ruža u ljubavi.

