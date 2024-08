OPAAA! LEPA BRENA JE ROĐAKA MOMKU KOJI SE TAKMIČIO U ZVEZDAMA GRANDA! Ova informacija se pažljivo krila, a sada se sve SAZNALO

Pevačica Fahreta Jahić, poznatija kao Lepa Brena, nedavno je saznala da je rođaka sa jednim takmičarom iz "Zvezda Granda".

Naime, kako je Semir Jahić otkrio, on i Brena su dalja rodbina, a pevačica je za to saznala tokom njegovog takmičenja u "Zvezdama Granda".

- Mi smo iz istog grada, ona je rođena u Srebreniku,“ ali nikad nisam išao na to što se tiče takmičenja. Mnogo ljudi kada je saznalo za to pitalo me je da li ona utiče, ali ja nikad nisam išao tim putem jer znam da sam kvalitetan pevač – rekao je on svojevremeno i dodao:

-Kada sam se takmičio, Brena me je informatvno pitala za poreklo jer se isto prezivamo, i ja sam objasnio kako smo dalja rodbina – kazao je pevač.

Podsetimo, Brena nije krila da njen početak nije bio lak, a kako je istakla, majka joj je bila najveća podrška.

- Majka mi je rekla da mi daje blagoslov zato što veruje u mene. Kaže: "Ja verujem u tebe." Evo rasplakala sam se sad, to je jako teško... veoma je teška rečenica. Ona je uvek verovala u mene, ona je šila moje kostime, vi se svi sećate mojih kostima, to je bilo mini suknjica, napravi se nešto preko grudi, veže se i tako dalje - rekla je Lepa Brena dok je brisala suze sa lica u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

Pevačica je otkrila da ju je upravo majka savetovala da skine višak od 16 kilograma kako bi joj scenski kostimi lepše stajali.

