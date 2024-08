MAHRINA IMA NOVOG DEČKA! I ON JE JAVNA LIČNOST! Naša pevačica u strahu: Plašim se da ne saznaju o kome se radi...

Bivša finalistkinja prve sezone IDJShow-a, Mahrina progovorila je o svom ljubavnom životu pa priznala koju grešku iz prethodnih veza neće više ponoviti.

Mahrina je svojom pojavom u muzičkom takmičenju stekla veliki broj obožavalaca što se pokazalo i kasnije kroz njenu karijeru s obzirom na to da se njeni hitovi pevaju uglas po klubovima širom regiona.

Mahrina je takođe otkrila da li će možda doći i do saradnje sa još jednim članom Generacije Zed, reperom Henijem, sa kojim je ona svojevremeno bila u vezi.

„Pa bila je priča da se to desi, čak imamo i pesmu jednu, ali ćemo da sačekamo da vidimo koji bi to trenutak bio dobar za tu pesmu, ali što da ne. Ja sam stvarno otvorena za sve opcije i stvarno gotivim celu Generaciju Zed i volela bih stvarno, ako je dobra pesma, saradnju sa bilo kim“, navela je ona, pa objasnila kako doživljava uspeh.

„Generalno i u poslu, i u životu ide malo gore, malo dole, ali to su sve normalne stvari i svako treba da nauči da to prihvati – kad smo dole, dole smo, kad smo gore super…ma super je i kad smo dole“, ispričala je ona.

S obzirom na to da je svoj ljubavni život i prethodne partnere uvek javno prikazivala i da je svaka njena veza privlačila veliku pažnju javnosti, ona je sada odlučila da uradi nešto drugačije i da svoj ljubavni život sačuva od očiju javnosti.

„Dešava se to da nam je lepo. Lepo je malo i biti razdvojen, jer to su sve lepe i normalne stvari, samo treba da postoji to neko međusobno poverenje“, rekla je ona, pa istakla zašto ne želi više da priča o ljubavnom životu.

„Nisam imala dosta veza. Ljudi su u fazonu, jer ja nekako uvek to provučem javno, što je bila velika greška i sve mora da se zna, i onda su ljudi u fazonu „Da, imala je ovog, onog“, a zapravo postoji još jedna veza za koju ljudi ne znaju, i to je to, i pritom… a što se ja pravdam, i da sam imala petnaest veza, baš me briga“, navela je ona, pa priznala da je i njen sadašnji dečko iz javnog sveta.

„Jeste on je iz javnog sveta, ali neću da otkrivam ko je“, navela je ona, pa otkrila kako joj je trenutno u vezi.

„Bitno je da nam je lepo, i vidim da su ljudi kada nas vide na ulici iznenađeni i samo se plašim da se to nekako ne sazna, ne pročuje, zato što stvarno ne bih da se bilo ko meša u taj odnos i želim to da sačuvam za sebe i to je to“, završila je Mahrina.

