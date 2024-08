OVO SU SVI LJUBAVNICI VESNE ZMIJANAC: Ovog bogataša je ludo volela, nevinost izgubila s nastavnikom matematike, imala i POLITIČARA

Pevačica Vesna Zmijanac je podigla pravu prašinu svojom autobiografskom knjigom u kojoj je otkrila svoj buran ljubavni život. Njena popularnost godinama je rasla, a ona i danas puni koncertne dvorane i klubove.

Imala je buran život, pun poroka sa kojima se izborila, pa danas uživa u ulozi bake. Prvu ljubav je krila decenijama, a pričalo se da ga se porodica odrekla zbog nje.

U svemu se izdvaja priča o tome kako je izgubila nevinost. Bilo je to, kako je rekla, sa nastavnikom matematike, kada je imala 15 godina.

foto: Damir Devišagić

"To prvo ljubavničko iskustvo bilo je nekako zbrzano, užurbano, ne mnogo maštovito, lišeno posebnosti i svečarskog raspoloženja. Ne mnogo bolno, ali u grču“, otkrila je Vesna.

Naime, ona je srednju školu pohađala u Austriji kod majke, a veza sa nastavnikom se desila kada se vratila u Srbiju.

„Kad sam završila osnovnu školu, prešla sam da živim kod majke Kovine u Beč, ali sam pre toga već bila u nekom odnosu s nastavnikom matematike. Međutim, kada sam posle završene prve godine srednje došla na raspust u Kraljevo, naša veza je postala zaista ono što se vezom, ljubavnom vezom dvoje ljudi i zove. Sve prepreke su bile uklonjene. Ja mu više nisam bila đak, a iako maloletna, već tada sam izgledala nešto starije za svoje godine. Razlika u godinama takođe nije predstavljala smetnju. Bar ne meni. Trebao mi je neko stariji, neko u kome sam, i ne znajući, zapravo tražila oca. Isprva mi je smetalo što je to bio moj nastavnik, čovek koji me je znao bukvalno odmalena, koji me je ispitivao i ocenjivao, ali je blizina učinila svoje, a njegovo pristajanje da veza bude javna (šetali smo držeći se za ruke) u meni je otklonila svaku nelagodu “, piše Zadovoljna.

Vesna je otkrila i kako joj je ostalo u sećanju to iskustvo.

„Valjda je tako i moralo da bude kad se sve uzme u obzir. Kažem sve, a mislim na vreme (prvi mrak), mesto (šetalište kraj Ibra) i na nas učesnike. I toliko o tome – do detalja je opisala odnose sa nastavnikom. Ponovilo se još dva puta tokom mog raspusta, uvek u približno istim okolnostima i s gotovo istim krajnjim rezultatom i osećanjem. Nije bilo mučno, daleko od toga, ali nekako previše obično.

foto: Kurir

Posebnu pažnju privukla je priča o Vesninoj prvoj vezi, koju je navodno krila 40 godina. Naime, dok je živela u Beču, Vesna je radila u Simensovoj fabrici. U jednom trenutku upoznala je Petera, gazdinog sina.

„Dogodilo se da se u vreme moje prakse u upravnoj zgradi pojavi i sin vlasnika Rudolfa, Peter Simens. Bila je to ljubav na prvi pogled – ako nešto takvo postoji“, otkrila je potom Vesna.

Ubrzo su počeli da se viđaju i van posla, a onda i da žive zajedno. Ispostavilo se da je zbog toga cela porodica prekinula kontakt s njim. Ali Peter je bio opčinjen. Posle par godina ljubavi poželeo je brak, ali Vesna je želela slobodu, pesmu.

„Negde s proleća 1975. godine, odlazeći iz Beča za Beograd, gde je trebalo da pokušam da snimim svoju prvu ploču, rekla sam mu da ću se vratiti. Da ću se brzo vratiti. Petnaestak godina kasnije sedeli smo u jednom bečkom elitnom restoranu, a Peter me je pitao: „Jesi li se sada konačno vratila?“, prisetila se Vesna.

A kada je došla u Beograd tih sedamdesetih da gradi karijeru, upoznala je harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša za koga se i udala. Bili su zajedno tri godine. Onda su mediji počeli da bruje o tome da je Vesni muža otela Zorica Brunclik, sa kojom je Kemiš i danas. Posle brojnih raspredanja, Vesna se u novembru 2014. godine pojavila na Zoričinom koncertu u Beogradu.

foto: Ivan Stanivukovic Zeka

Zanimljivo je da je Vesna u jednoj emisiji priznala i da je flertovala sa Halidom Muslimovićem i da je želela da se uda za njega. Verovala je da je njegova pesma „Učini bar jedan pogrešan korak“ posvećena njoj. A ona je baš za njega napravila pesmu „Nevera moja“, a ne za Kemiša kako se mislilo dugo.

Godine 1986. godine Vesna se udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladimira Jovanovića. Pre nego što je dobila ćerku Nikoliju, pevačica je dva puta izgubila bebu.

Ipak, zbog različitih karaktera Vesna i Vlada su se nedugo potom razišli.

Šuškalo se kasnije i o Vesninoj vezi sa pokojnim političarom Ivanom Stambolićem, ali i sa jednim od lidera Socijalističke partije Srbije Miloradom Vučelićem. Pričalo se da je, zahvaljujući toj njegovoj poziciji, Vesnin spot premijerno prikazan u Dnevniku. Nije krila da je volela moćne muškarce na jakim položajima.

„Voleli su me i ja sam njih volela. Poštovali su me, i ja sam njih. Često su bili galantni prema meni. Jednom sam dobila pun gepek šanirane garderobe na poklon. Bila sam im drugar i u piću i u kocki. Znala sam da uz njih i sa njima spiskam za jedno veče celu moju zaradu. Sad mi je ostalo samo sećanje. Svi su mrtvi“, rekla je jedno Vesna o svojim ljubavnicima.

Raspredalo se i o Vesnoj navodnoj ljubavi sa Nenadom Kaporom, ocem pevača Saše Kapora.

Onda, nakon što je izjavila da je muškarci više ne zanimaju, 2010. je započela vezu sa 14 godina mlađim građevinskim preduzetnikom Željkom Rstićem. I taman kad su počeli da planiraju svadbu, pukla je vest o njegovoj prevari.

Vesna se potom oporavila i sreću našla uz 16 godina mlađeg operskog pevača Nikolu Mijailovića. Upoznali su se par godina pre njene ljubavi sa Rstićem, ali ona je govorila da je njihovo druženje – duhovno. Posle silnih raskida i mirenja, Vesna i Nikola su se konačno rastali pre par godina.

A da sve bude intrigantnije, Vesnu su povezivali i sa pokojnim kolegom Ninom. Veliki sknadal je izbio kada je o aferi svojevremeno progovorila njegova bivša.

foto: Kurir

„On je sa našim kumom kompozitorom Pericom Zdravkovićem izašao iz našeg stana, navodno na koncert Dragane Mirković. Kao i uvek ispratila sam ih na vratima rečima ’Nemojte vas dvojica negde da šarate.’ Nakon nekoliko sati dobila sam anonimni poziv: ‘Muž Vam je u hotelu Putnik sa Vesnom Zmijanac i kumom’. Sela sam u auto i otišla na lice mesta. Čuvar me nije pustio, a Nino je iskoristio taj trenutak i sakrio se iza kanti za đubre, ali je na stolici visila njegova jakna i čaša sa viskijem. Stigla sam do stola i ne obraćajući pažnju na Vesnu Zmijanac koja je pušila i tendenciomo me posmatrala upitala kuma: Zar vi niste na koncertu Dragane Mirković? Gde je moj muž? Videvši da me kum ignoriše, bacila sam sto na sve njih. Naravno, čuvar me izbacio.“

I posle ove i drugih priča na kraju se čini da jedan je život malo za sve ono što je proživela „kraljica tuge“.

Kurir / svet

Bonus video:

01:25 Vesna Zmijanac i Nino Rešić