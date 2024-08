BOBAN RAJOVIĆ POSVETIO PESMU NOVAKU ĐOKOVIĆU! Publika na koncertu ostala VAN SEBE: Svi pevali u glas (VIDEO)

U nedelju uveče Srbija, ali i ceo region slavili su pobedu Novaka Đokovića i osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Među njima bio je i Boban Rajović koji je najboljem srpskom teniseru posvetio pesmu koju je otpevao na koncertu.

Pred nekoliko hiljada ljudi u Budvi, Rajović se emotivnim rečima obratio Đokoviću.

01:44 Boban Rajovic nastup

- Večeras bih svoju biografsku pesmu pesmu posvetio čoveku koji je pokazao da je najjači na svetu! Pokazao je da je pravi Spartanac, da se nikad ne da i kad god padne - ustane. Zato bih vas zamolio da pozdravite Novaka Đokovića! On je večeras razvalio i pokazao da je najjači - rekao je Boban, pa onda zapevao stihove pesme "Spartanac".

- Majko, ti si me učila tako, do sreće ne može svako pod ovom nebeskom kapom. Majko, da li se ponosiš sa mnom? Sreća je krenula za mnom. Bio sam pošten, uglavnom. Ne dam da me slome, ne dam ja na sebe, lomio sam zube jačima od mene. Jer ja sam po krvi više od Balkanca, rodila si majko pravoga Spartanca - pevao je Rajović uglas sa nekoliko hiljada ljudi u Budvi.

Bonus video:

01:39 Boban Rajović gost iznenađenja kod Prije na nastupu u Budvi