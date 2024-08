POZNATI PEVAČ PREKO NOĆI OSTAO BEZ GLASA! Prošao kroz PAKAO, a sad otkrio RAZLOG: Uveče sam pevao, a sutradan...

Pevač Zoran Dragović prošao je kroz pravi pakao kada je preko noći ostao bez glasa. Isti je uspeo da povrati tek nakon 13 godina.

Naime, Zoran je jednom prilikom otvoreno govorio o svom teškom iskustvu sa gubitkom glasa, opisujući ovu fazu kao izuzetno izazovnu.

foto: Printscreen YT

- Ne znam do čega je, stres, uglavnom nešto se desilo u mojoj glavi. Znam samo da sam uveče pevao, a sutradan nisam mogao da pevam, to je to. Da se ne vraćamo, jer kažu, negativa vraća uvek unazad , a mi idemo napred. Što je bilo, bilo je, ajde da gledamo na pozitivno. Da se zahvalimo Bogu što nas drži, što nas svako jutro probudi i kaže nam "Živi ste" – pričao je on.

Pevač "Granda" je istakao da on nije jedini kome se to dogodilo, već je kroz isto prošla i njegova koleginica, koja nažalost nije uspela da povrati glas.

foto: Printscreen YT

– Znam da nisam jedini. Isto od moje koleginice, družio sam se sa njenim mužem, i sticajem okolnosti osetio sam neka prekidanja u glasu, on mi je rekao da je ona imala, i kasnije, to je bio početak tog nestanka glasa i ona posle toga više nije pevala, nije se vratila. Ja sam čitav život vikao „Ja ću da se vratim, ja ću da se vratim“. Trinaest godina sam muke mučio sa tim i vratio sam se. To je mnogo ružan osećaj, verujte mi – govorio je, pa dodao:

- Ja verujem da je Bog u nama, da je Bog ljubav i da smo mi Božija bića. Gde ćemo otići kasnije kada napustimo ovaj svet, to samo Bog zna. Jednostavno sam pokušavao da vratim veru u sebe. Bilo je tu svakakvih situacija nezgodnih. Taj problem me je uvukao i u zdravstvene probleme, ali uspeo sam da se izborim sa tim – zaključio je Zoran, prenosi Grand.

