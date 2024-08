DESINGERICA SE HITNO OGLASIO I OTKRIO ISTINU O ZABRANI! Nakon vesti da mu je nastup zabranjen PORUČIO: Dogovorili smo se...

Jedan od trenutno najtraženijih trepera i repera s naše javne scene, Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, svakodnevno intrigira javnost svojim nastupima na kojima "krsti" ljude patikom, pravi im banana split na glavi i slično.

Sada, u javnosti se digla ogromna prašina oko Desingericinog nastupa koji je trebao da se održi u jednom klubu u Vrnjačkoj Banji koji je, kako se navodi, otkazao njegov nastup, te se i oglasio putem instagram storijia, što je izazvalo ogromnu pometnju među njegovim fanovima.

- Otkazano! Ne damo da neko bije našu decu patikom po glavi. Deca nisu kriva, mi smo tu da brinemo o njima i ukažemo im na to šta je dobro za njih, a šta nije - stoji u saopštenju kluba na društvenoj mreži Instagram.

Tim povodom se oglasio Desingerica kako bi razrešio ovu misteriju.

- Iskreno, ne znam odakle vi to znate, imali smo rok za uplatu kapare, nije uplaćena kapara i nastup je otkazan, to je sve. Ne znam zašto nisu uplatili kaparu i u to ne zalazim, ali ta objava koja je izašla je glupost. Lažna priča, dogovorili smo se već za drugi datum i to je to - rekao je Desingerica.

