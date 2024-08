SADA JE POZNATI VODITELJ, A NEKADA JE SLUŽIO ANĐELINU, BREDA, GAGU: Iznajmili su vilu i pozvali su me da dođem KOD NJIH... Detalji

Voditelj Milan Milošević pre nego što je počeo da se bavi voditeljstvom, radio je kao konobar, o čemu je nekoliko puta bez zadrške govorio u javnosti.

Svojevremeno je otkrio da je jedno vreme konobarisao i na Santoriniju, gde je služio holivudske zvezde, ali i živeo turbulentno.

Naime, voditelj se prisetio perioda kada je radio u Grčkoj i tom prilikom je otkrio kako je jedna od gošći koje je uslužio bila i Lejdi Gaga.

- Konobar sam bio od 1994. do 2011. godine. Nema gde nisam radio, u inostranstvu... Na Santoriniju sam živeo i uživao - rekao je on i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Služio sam ceo svetski džet-set, Anđelinu Džoli, Bred Pita... Lejdi Gagu. Svi su mi davali ozbiljne pare. Ozbiljne pare sam zarađivao.

- A ko ti je dao največi bakšiš - upitao ga je voditelj.

- Od njih niko, ne mogu da lažem, jer oni ništa nisu plaćali. Ali, menadžer od Lejdi Gage koji je rezervisao sto je dao 200 evra šankeru koji je primio rezervaciju u trenutku kada ja nisam bio tu - ispričao je Milan za Toxic Tv.

foto: Petar Aleksić

Osim radnog iskustva, Milošević se osvrnuo i na "ludi noćni život" koji je proživeo na jednom od najelitnijih ostrva na svetu.

- Došla je jedna brazilska manekenka i jedan arhitekta, ja sam ih služio i zgotivili su me. Oni su došli da da obnove svoju ljubav, da pokušaju još jednom... Iznajmili su neku vilu i oni me pozvali da dođem kod njih posle radnog vremena. I ja odem. I ostao sam do pola 9... I pomirili su se. Pokazao sam mu kako treba - ispričao je on svojevremeno.

