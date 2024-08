"DESINGERICA JEDNOSTAVNO NE VALJA" Sloba Radanović ne može da smisli repera, rekao sve šta mislio o njemu bez šlihtanja

Poznati reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, često izaziva more komentara zbog šok nastupa u kojima pljuje u usta ljudima u publlici, udara ih patikom...

Folker Sloba Radanović više puta se dosad oglašavao želeći da poruči koliko je zgrožen nastupima Desingerice, a ne krije da mu se kod njega baš ništa ne dopada. Sa njim se pre nekoliko meseci žestoko prepucavao preko medija, a netrpeljivost ne jenjava.

- Da li se Desingerica kači na mene, pitate? Nije da se on kači na mene... Ja sam, jednostavno, rekao da mi se ne sviđa to što on radi. On je tad meni odgovorio... Ja sam čovek koji uvek kaže ono što drugi misle, al' neće da kažu! - kazao je nedavno Sloba.

- Mnogo ljudi misli kao ja, samo što su šlihtare i niko nikome neće ništa da kaže... Ja imam svoje mišljenje! Kad nešto ne valja onda kažem da ne valja... Ja želim sve najbolje njemu, želim mu da što pre sazri... (smeh) Duet sa njim? Ne, ne, ne bih - jasan je bio folker tom prilikom.

