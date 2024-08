OVO JE ŽENA S KOJOM JE OLIVER DRAGOJEVIĆ 10 GODINA VARAO VESNU Tužila pevača zbog jedne reči, a u celi SKANDAL umešan i Čolin brat

Na nedavnom koncertu u čast Olivera Dragojevića, u prvom redu u publici našla se i njegova udovica Vesna Dragojević koja se svojevremeno zbog njegove ljubavnice našla i na sudu.

Mnogi nisu znali da je sedamdesetih Oliver bio u preljubničkom odnosu sa bivšom manekenkom Brankom Marić Muti, koja je o svemu progovorila 2010. godine, kada je učestvovala u rijalitiju "Farma". Koliko je afera bila ozbiljna, svedoči i to što je navodno, zbog Branke, želeo da ostavi svoju suprugu Vesnu.

"Želela bih da budete obavešteni o tome. Dala sam intervju o svojoj životnoj priči. O mojim roditeljima, bratu, ćerki, prvom, drugom, trećem mužu. O svim mojim momcima, uključujući i Čolinog brata Gabija i o svim važnim ljudima u mom životu. Tamo sam izjavila da smo bili zajedno i da se volimo. Došao je i živeo u kući mog oca", ispričala je tada Branka o Oliveru.

Nakon njene izjave, oglasio se i Oliver.

"Nikada nisam želeo da govorim o svom životu van scene, ali spletom čudnih i nemoralnih okolnosti našao sam se u žiži skandala koji su drugi iscenirali. Moja intima je prvenstveno moja stvar i sve što treba rešiću u svoja četiri zida i sa onima kojih se to tiče, a dušebrižnici će ostati gladni senzacije", rekao je pevač tada zlim jezicima.

On je jednom prilikom za Muti iskoristio i pogrdan izraz "štraca", odnosno, "dr***a", kako može da se tumači još ovaj izraz, zbog čega ga je Muti tužila.

Međutim, na sudu je izgubila zbog tumačenja reči "štraca" od strane Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, prema kojem se navedena reč u kolokvijalnom žargonu može odnositi i na osobu i na stvari.

Sa druge strane, njegova supruga Vesna nije imala sreće na suđenju, te je 2009. godine pravomoćno proglašena krivom jer je bivšu ljubavnicu pevača nazvala prostitutkom koja vodi i sopstveni bordel.

Inače, Vesna je nakon Oliverove smrti simpatičnom izjavom opisala kako je izgledao njen život sa njim: "Džez mi je bio užas, a Oliver je voleo džez. Rekla sam mu jednom: 'Molim te, objasni mi šta je to džez, kako se to svira, meni to izgleda kao da pogrešno sviraju...' On mi je samo rekao da najbolje da o tome uopšte i ne razgovaramo. Mene su zanimale neke druge stvari, medicina, psihologija i nas dvoje nismo puno razgovarali o muzici", rekla je Vesna. Tužan podatak koji je iznela Vesna jeste da joj je bilo potrebno 10 godina da preboli Oliverovu prevaru.

