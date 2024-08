OGLASIO SE DESINGERICA POSLE VESTI DA MU JE NASTUP ZABRANJEN: Napravili smo dogovor! A evo šta je pravi razlog

Nastup Dragomira Despića Desingerice je iznenada otkazan u jednom od klubova u Vrnjačkoj Banji, a on se ovim povodom oglasio.

Naime, u saopštenju koje je objavljeno na Instagramu, organizatori su objasnili da su odlučili da otkažu nastup Desingerice zbog zabrinutosti za sigurnost prisutnih, naročito mladih.

- Otkazano! Ne damo da neko bije našu decu patikom po glavi. Deca nisu kriva, mi smo tu da brinemo o njima i ukažemo im na to šta je dobro za njih, a šta nije - stajalo je u objavi kluba na društvenim mrežama.

- Iskreno, ne znam odakle vi to znate, imali smo rok za uplatu kapare, nije uplaćena kapara i nastup je otkazan, to je sve. Ne znam zašto nisu uplatili kaparu i u to ne zalazim, ali ta objava koja je izašla je glupost. Lažna priča, dogovorili smo se već za drugi datum i to je to - rekao je Desingerica.

