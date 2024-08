"MISLIŠ DA BIH TI PLATILA?!" Poznati šminker doživeo neprijatno iskustvo s pevačicom, PONIZILA ga pred svima, ovako joj uzvratio

Stefan Subotić, poznat po neverovatnim transformacijama uz pomoć šminke, prisetio se svojih početaka.

Jedan od najboljih mejkap artista, Stefan Subotić ispričao je situaciju s početka karijere sa poznatom domaćom pevačicom koju je išao da našminka.

"To je bilo pre možda 7 ili 8 godina, doduše bio sam tada mlad i nezreo. Otišao sam na adresu i našminkao je, a tu je bilo jako puno ljudi u tom prostoru. Pitala me je - 'koja je cena šminkanja, koliko treba da platim?" ispričao je Stefan.

"Ja sam rekao - 'ovaj, prvi put je od mene', bilo mi je zaista drago da to učinim. A ta pevačica je onda rekla - 'Misliš da bih ti platila?!' onako pred svima". Nastavio je: "Neću da je imenujem, jer kada bih rekao, to bi verovatno izazvalo veliku pometnju. Zadržaću pravo da prećutim, ali to je bilo baš onako bezveze. Od tada sam se opametio", zaključio je i dodao: "čak sam uradio i transformaciju nje, nisam joj zamerio, sve je ostalo u prošlosti. Prošao sam preko toga ali sam naučio lekciju", izjavio je Subotić u emisiji za Hajp.

kurir.rs/mondo.rs

