UNIŠTILA MU KOLA, GODINAMA ŠVRLJALA SA DRUGOM OD MUŽA, VARALI SE UZAJAMNO... Burni razvodi na estradi, uvrede i prljavi veš

Našu estradnu scenu su u poslednje vreme uzdrmala dva razvoda, a i u prošlosti su burna okončanja braka bila glavna tema madija i javne scene.

foto: Damir Dervišagić

Aca Lukas i Sonja Vuksanović

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da je Sonja Vuksanović i Aca Lukas razvode. Iako je i kod njih u javnosti brak izgledao skladan, navodno je sve puklo kada je pevač saznao da ga vara sa poznatim košarkašem, što je i opisao u svojoj autobiografiji. Ni Sonja nije ostala dužna pa je jednom prilikom optužila Acu Lukasa da ju je varao tokom braka i da je jedna od žena bila navodno Ana Sević.

foto: Vladimir Šporčić

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić

Samo 40 dana nakon što je rodila ćerku, Nataša Bekvalac optužila je muža Luku Lazukića za nasilje. Ona je tada objavila i da se po treći put razvodi. Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Luku Lazukića na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora sa rokom provere od tri godine zbog porodičnog nasilja bivšom suprugom.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta

Pevačica i reper posle tajnog venčanja i velike ljubavi odlučili da se razvedu. Njihov razvod, iako je izgledalo da će proči mirno i sporazumno, završio je vređanjem, izvlačenjem prljavog veša, kao i borba za starateljstvom.

Čak mu je, što je i Ana priznala, jednom prilikom uništila i kola vredna 100.000 evra.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Goca Tržan i Ivan Marinković

Razvod pevačice i Marinkovića pretvorio se u pravi medijski rat. Pevačica je pričala nije mogla da živim s nekim ko pije, kocka, a da pri tome nema želju da se izleči, dok je Ivan optuživao da ga je varala u braku.

- Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želeo je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke - rekla je deceniju posle razvoga Goca.

Te 2011. godine kada su se razveli, Goca i Ivan su se međusobno krivili za razvod, a njihovo prepucavanje je postao i medijski rat.

- Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova.

foto: Printscreen/Instagram

Darko Filipović i Jasmina

Pevač Darko Filipović razveo se od supruge Jasmine posle 12 godina braka, a sve je šokirala činjenica da je kraj braka došao jer ga je žena godinama varala sa drugom. Jasmina je potvrdila za medije da su se razveli, uz komentar da im je brak bio veoma loš.

- Bolje dobar razvod nego loš brak - komentarisala je Jasmina za medije, što je posebno naljutilo pevača, koji je otkrio pravi razlog.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - dodao je Filipović.

