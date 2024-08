"RADANOVIĆKA MI JE UPALA U STAN I OŠAMARILA MUŽA!" Sadašnja žena Jeleninog bivšeg supruga saslušana u tužilaštvu! DETALJI DRAME!

Supruga Slobodana Radanovića Jelena u maju prošle godine prijavila je policiji bivšeg muža I. M. za fizički napad ispred njene kuće u Višnjičkoj banji.

Njegova sadašnja supruga N.M. protiv nje je takođe podnela prijavu za nasilje. Ona nam je nedavno dostavila dokumentaciju iz bolnice kao i izveštaj iz policije, ali i fotografiju na kojoj se vidi povreda, za koju tvrdi da joj je nanela bivša žena njenog sadašnjeg muža. Ona je u ponedeljak saslušana u tužilaštvu gde je dopunila svoj iskaz, a kasnije i u razgovoru za Kurir detaljno obrazložila odnos sa bivšom ženom njenog sadašnjeg muža:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Evo jedan zanimljiv podatak. Dotična gospođa Jelena, ne zna da sam ja po zanimanju master pravnik, ali nikada do sada nisam želela da se bavim njom i incidentima koje nam je priređivala, jer nisam želela da trošim svoju energiju i vreme na nju. Međutim, s obzirom na to da se ona nikada nije izvinila za udarce i povrede koje mi je nanela, naprotiv, koristi svaku priliku da mi uputi gnusne uvrede, kao i to da mi nije vratila telefon koji mi je ukrala, odlučila sam da se čuje i druga strana i istina o svemu što se desilo- priča ona i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva, ATAImages

- Ja dotičnu nisam tužila, samo sam podnela krivične prijave na osnovu kojih tužilaštvo postupa. Dostavljeni su im snimci koji jasno dokazuju da je Jelena uskočila u auto sa namerom da me povredi i otme telefon. Takođe i snimak na kom se jasno čuje njeno priznanje da je telefon kod nje i da nema nameru da ga vrati. Postoji i svedok svemu tome koji se oglasio u tužilaštvu, i koji je bio sa Jelenom u Urgentnom centru, kada se ta cela predstava za novinare montirala, kao i njena gluma žrtve. Želela je mog supruga da predstavi nasilnikom, ali joj nije pošlo za rukom. Njena prijava je odbačena kao neosnovana. Dostavljam Vam i snimak na kom se vidi kako dotična nema apsolutno nijednu povredu i kako joj je hod normalan i ubrzan posle incidenta, a na snimcima gde je pozirala za javnost se vidi kako navodno otežano hoda od "povreda".Ta gluma nije bila čak ni na nivou brucoša Fakulteta dramskih umetnosti-smatra ona.

00:05 Jelena Radanović u trenutku napada

N.M se prisetila i incidenta od prošle godine:

- Nažalost, ova dva incidenta koja su se desila 14.5.2023. i 26.5.2023. nisu jedina. U maju 2022. Jelena je vrlo agresivno provalila u naš stan, posle sastanka sa advokatima i mojim suprugom, kojeg je tom prilikom dva puta ošamarila i polila vodom pred svima u kancelariji. Moj suprug tada nije jos uvek stigao u stan, a nije znao da se ona uputila ka meni. Kada je uletela u stan, bila je jako besna, psovala je, drala se, pretila, ja sam se jako uplasila. Tako nešto sam samo na filmovima videla. Nikada nisam doživela takvu vrstu neprijatnosti i straha. Srećom uspela sam da se sklonim od nje u kupatilo, jer namera s kojom je provalila u naš stan očigledno nije bila prijateljska, takođe nisam ni znala da li kod sebe ima neku vrstu oružja i na koji način želi da mi naudi. Slučaj je prijavljen policiji. Naše komšije su se takođe jako uznemirile, to su strašne stvari.Dok je moj suprug došao, ona je već otišla. Meni je trebao određeni vremenski period da se oporavim od doživljenog stresa. To su traume koje traju, plašila sam se svaki put kad bi neko pozvonio ili pokucao na vrata, imala sam noćne more…

foto: privatna arhiva

- Kakav god komentar da ona da na moje iznošenje istine, sasvim mi je dovoljna činjenica da moj suprug, ona i ja znamo šta se sve tačno izdešavalo, kao i onaj gore! I ponavljam da joj želim da nađe svoj mir - poručila je M.M.

