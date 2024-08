DENSER RASKRINKAO REPERE KAO NIKAD DO SAD! Sani Trik FX: Završio sam saradnju sa Devitom i Vuk Mobom zauvek! Oni su...

Sani Ibraimov poznatiji kao Sani Trik FX otkrio jer da su ga razočarali Vuk Mob i Devito.

Popularni denser je gostovao u podkastu kod Dejana Dragojevića na Hajp televiziji gde je između ostalog govorio i o saradnji sa kolegama koja se nije završila na obostrano zadovoljstvo:

- Bila je situacija. Sa Vukom Mobom smo radili pesmu "Manijak" i morao sam da izbrisem 50 miliona pregleda i uopšte mi nije bilo žao jer su nastale neke komplikacije. Marko Moreno nas je namolio da sa njim snimimo duet.Čovek je bio super i nismo imali nijedan jedini zajednički nastuop,iako je naša pesma Manijak. Vuk je imao menadžera koji je zahtevao da on to radi sam i nekako su hteli da nas sklone sa strane, da bi, eto, on pokupio svu svoju slavu. I danas kada ga pitate, on se zahvaljuje, na primer, na njegovoj karijeri nekim drugim kolegama, a pre toga, iako je snimao sa velikim zvezdama nije ništa uspeo, ali ok, to govori više o njima nego o nama. Nismo bili ljuti, ali smo shvatli da treba napraviti vrlo važan dogovor pre snimanja pesme, potpisati ugovor, papir sve trpi. I kada dođe do neke situacije nema problema- rekao je Sani i osvrnuo se na Devita:

- 50 miliona pregleda na Jutjubu je jako velika stvar. Imali smo dogovor sa tadašnjim snimatelljem Davidom Ljubenovićem. On je pesmu stavio na svoj kanal, iz nekog razloga pokupio je neke tentjeme i bez pitanja je to namontirao i uradio. Da l se napravio lud ili stvarno nije znao je pitanje. Pitao sam ga za neke stvari da se to reguliše, on nije pristao i ja sam to izbrisao. Na kraju krajeva je rekao to što je rekao. Rekao sam možemo da se sudimo do sutra, sklonio sam sve i idemo izpočetka.

Na primer, pesmu "Do jaja", sam takođe izbrisao, iako je imala 40 i nešto miliona. Hteo sam da ne govorim o tome, ali stalno ćutimo, a onda se ti ljudi provlače. Na kraju ispadosmo mi babaroge. Nažalost, sa nekim nismo u dobrom odnosu, ali nije do nas. Kome smo god pomogli radili smo od srca- zaključio je Sani.

