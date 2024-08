"EVAKUISANI SMO, PA SMO ELMA I JA PEVALI NA PARKINGU" Darko Lazić o skandalima sa nastupa: Bombe, tuče, pucnjave...

Darko Lazić broji sitno do porođanja njegove supruge Katarine. Kako je ispričao za Kurir, ona nije zahtevna trudnica, ali pošto je ušla u sedmi mesec, mora da miruje, pa ga tako više ne prati na nastupima.

foto: Printscreen

- Za dva meseca će Kaća zdravlje bože da se porodi. Sve je kako treba, čekamo taj momenat. Ranije smo svuda išli zajedno, Sad je u sedmom mesecu, teško podnosi put, nema potrebe da se maltretira i da putuje, bolje joj je sad da sedi kući, da odmara, miruje - rekao je Darko i otkrio kako se proveo na gej svadbi kod svojih drugarica:

foto: Printskrin/Instagram

- Moje prijateljice su se venčale. Ja sam bio tamo gost i super sam se proveo. Svako ima pravo na svoj život. Proveo sam se najlepše na svetu, nikad bolje. Prvi put sam bio na takvoj svadbi i bilo je predivno.

Lazić je prokomentarisao i aktuelnu sezonu na primorju i istakao da nije baš sjajna.

- Ovog leta niko ne prolazi super kako smo navikli svi da prolazimo. Čudna je sezona, slabije je posećena. Tek sad avgust se malo puni. Ne brine ako ima manje ljudi,svi prolazimo slabo, ali dobro. Mi ne možemo da krivimo ni gazde lokala ni nas ni publiku, smena generacija je, nova publika. Bože moj, koliko smo tih mladih pevača ispratili mi koji pevamo sa bendom.

foto: Printscreen

Darko je za Kurir prokomentarisao i izjavu Desingerice koji je rekao ko je kriv pevačima što "deru" grlo tri sata i pevaju, a on dođe i za 45 minuta zaradi pare. - Meni niko nije kriv, ja sam zadovoljan ovako, to sa kim se on možda svađao pa neka se njemu obrati. Druže, sve najbolje, nastavi da udara onom patikom i to je to.

Kao jedan od najangažovanijih pevača na terenu Darko je otkrio da je je na nastupima i privatnim proslavama bilo raznih neprijatnih situacija.

foto: Pritnscreen/Prva

- Ima sam razne situacije, bilo je problema, raznih nezgoda, ne znam odakle da krenem. Bilo je svega i svačega, tuča, pucnjava, ali sam navikao.

Nedavno je na nastupu imao dojavu bombe, pa je sa koleginicom Elmom i publikom morao da se evakuše.

- Bila je dojava bombe, pa smo morali publika, Elma i ja da se evakuišemo. Palo mi je u sekundi na pamet, pošto smo mi sedeli na parkingu, i ja odlučim da izađem na šiber, kroz krov. Dobii aplauz, Elma i ja zapevali. Mi smo pevali preko sat vremena sa publikom, posle toga smo se vratili u klub i nastavili sa koncertom kako treba.

Bonus video:

05:21 Darko Lazić