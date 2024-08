Naš mladi pevač snimio duet sa svojom devojkom, pa otkrio kako je počela ljubav: "Srce mi je pokucalo kad sam se najmanje nadao"

Šćepan Knežević je novo ime na našoj muzičkoj sceni, ali je poznato ime u svetu manekenstva, zahvaljujući kome je upoznao i svoju devojku Jovanu Mitrekanić, zvanu Vana, sa kojom je snimio duet.

foto: Bojan Stevanović

Ovaj dvadesetdevetogodišnjak i njegova deset godina mlađa izabranica otpevali su pesmu "Čekaj me", a predstavili su se kao duo Šćepan i Vana. Mladi par je odmah privukao pažnju publike, a Šćepan, koji je i autor muzike i teksta, nam je otkrio kako je došao na estradu, ali i kako je upoznao lepu Vanu.

foto: Bojan Stevanović

"U mladosti sam se profesionalno bavio atletikom u Partizanu, a pre tri godine sam postao maneken. Muziku inače pravim još od malih nogu, a rešio sam da počnem da snimam kada su izvršni producent Ivan Lekić i Aleksandar Sofronijević pohvalili moj rad, pa smo počeli da sarađujemo. U fioci imam preko 200 demo snimaka, međutim, nikada ranije nisam pravio ni pokušavao da snimim pesmu sa ženskim vokalom, ali u međuvremenu sam ušao u vezu sa devojkom zbog koje mi je srce pokucalo kad sam se najmanje nadao, a to je Jovana, koja je takođe manekenka. Upoznali smo se sasvim slučajno u Novom Sadu, na reviji Martini Vesta, odnosno Boška Jakovljevića, i posle par meseci i preslušanih svih demo snimaka odlučio sam da probam da napravim pesmu sa svojom devojkom, ona je takođe pokazala veliko interesovanje za to i ozbiljan talenat. Dugo sam razmišljao koju ću pesmu izbaciti i sasvim slučajno jednog dana smo seli zajedno da radimo pesmu i na prvo slušanje izabrali onu pravu. Imamo još dosta projekata koje smo u međuvremenu uradili, kako solo tako i duetske, i očekujte da će 2025. godina doneti dosta naših novih pesama", rekao je Šćepan, koji je sa svojom dragom snimio i atraktivan spot, a pesma je objavljena u produkciji "AS STUDIOTON" Aleksandra Sofronijevića. Sudeći po komentarima na Jutjubu, numera "Čekaj me" je pravi letnji hit, a možete je poslušati u nastavku.