JELENA MI SE ŽALILA DA SLOBA NIJE MUŠKO! Oglasio se zet Radanovićeve žene i ŽESTOKO OPLEO

Doskorašnji zet Jelene Radanović, supruge Slobodana Radanovića A.V. poslao je našoj redakciji otvoreno pismo koje prenosimo u celini.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

On je u ponedeljak saslušan u tužilaštvu, nakon čega se javio našoj redakciji:

- Kroz neki vid druženja sa Jelenom o Igoru sam čuo raznorazne stvari, ali nista lepo. Meni je to bilo jako sumnjivo, jer Jelena njega blati i pravi od njega nešto što nije, a s druge strane mu smešta raznorazne stvari i ona je ta koja igra prljavu igru, ali nisam hteo da se ja tu mešam. Ona očigledno nije svesna da ona nema više 20-30 godina i da je u godinama u kojim treba da razmišlja o drugim stvarima, a ne da joj prioritet bude ponižavanje i provociranje bivšeg muža. Ja sam odmah znao da to što ona priča i radi nije ok. Znam kako je drugi ljudi gledaju i za šta je smatraju, ništa tu meni nije bilo jasno- priča on i nastavlja:.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Videvši izjavu Igorove supruge u novinama, a znajući šta im je sve Jelena priređivala, otišao sam u tužilaštvo da kažem šta znam u vezi incidenta koji se desio, jer stvarno mislim da je dosta više njenih ludarija i spletkarenja, pačijih škola itd.Snimak koji je pušten u javnosti, na kom je prikazano da Jelenu bivši muž izvlači iz auta je isečen i ne vide se delovi kada Jelena otima telefon i unosi ga u kuću i kada Jelenin otac istrčava i nožem nasrće na Igora. Sve je bilo namontirano, znala je gde će on da se parkira i kako da ga isprovocira. Jelena mi je rekla da je njegovu ženu nazvala kur**, da je udarila i otela telefon. Jelena, jednostavno, ne moze da podnese to što je Igor uspešniji i sto je krenuo dalje odmah posle razvoda. Ona je čak te večeri, kada se dogodio incident, prokomentarisala da Igor nikad bolje nije izgledao nego sada. A njegovu ženu ne podnosi jer je mlađa od nje, prirodnija, lepša, obrazovanija. Jelena je iskoristila svoju "popularnost" da bivšeg muža predstavi nasilnikom, a on je samo branio svoju ženu od njenog nasilničkog ponašanja-tvrdi on.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

A.V ističe kakva je Jelena po njegovom mišljenju: - Jeleni će se sve vratiti šta priređuje ljudima.Meni je snimala glasovne poruke i govorila mi da sam lažov, pominjala mi roditelje, sestre i jos mnogo što šta uvredljivo, za sta je dobila krivičnu prijavu. Često se prisetim nekih stvari koje je Jelena rekla i uradila i zgrozim se, jer iskreno nikada u životu nisam sreo osobu poput nje. Ta ista Jelena govori kako su svi Slobini drugovi loši i kako ga iskorišćavaju za novac, kako mu njegovi bliski ljudi iz benda i vozač kradu novac posle svirke, kako njegov taj vozač nagovara ljude iz benda da traze veći honorar i da mu konstantno radi iza leđa. Igrom slučaja, znam neke od tih momaka i to je klasična neistina, ti momci nisu iz te priče i to Sloba nikada nije rekao u mom prisustvu-tvrdi A.V.

foto: Printskrin/Instagram

On se osvrnuo i na Jelenin odnos sa svekrvom:

- Isto tako kada Slobina majka dođe kod njih, koja je inače jedna divna žena, Jelena mora da pobegne ili kod svoje majke ili tada kod nas, jer ne može da je podnese. Ona i moja bivša tasta tvrde da je Slobina majka kriva sto je Sloba takav kakav je, da nije pravo muško, da ne ume da se postavi kao muskarac. Ali naravno na Instagramu i društvenim mrežama je sve predstavljeno bajkovito,cveta ljubav… Za mene je Sloba, iako nismo sada u ok odnosima, dečko koji je jako vaspitan i kulturan.

foto: Printscreen/Instagram

- Takođe, moram da pomenem, jednu situaciju gde se meni požali moja bivša tašta da imaju neki lokal u Starom gradu koji je već duže vreme zauzet od strane čoveka koji je tu ušao samovoljno. Ja sam se ponudio da idem da zamolim tog čoveka da to oslobodi, zamenio sam bravu i doneo ključ, na šta je moja bivša tašta rekla "Eto vidis, ti si to za 15 minuta zavrsio, a Sloba nas laže i obećava vec 4 godine". Rekla mi je da slučajno Jeleni ne kažem za to, jer će ona tu onda useliti oca. Moja bivsa žena i ja smo mnogo puta pričali o Jeleni, i svaki put mi je kroz primere dokazivala da Jelena celog života spletkari i da su se uvek razlikovale. Ceo kraj govori o tome i prepričava Jeleninu prošlost. Bez obzira sta je moja bivša zena meni uradila, ja ću uvek biti iskren i reći da je ona jedna izvrsna majka i u dubini duše jako dobar čovek i da iza svega ružnog što se dešava stoje njena majka i sestra. Moja bivša žena koja je Jelenina sestra i ja smo počeli zajednički život tako što je ona jednu noć došla kod mene u jako lošem stanju i uznemirena, rekla mi je da moramo što pre da počnemo da živimo zajedno.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poseban akcenat je stavio na bivšeg šuraka:

- A što se Slobe tiče, njemu sam hteo neke stvari da kažem za koje treba da mi bude zahvalan, ali nisam uspeo jer je Jelena znala šta ću da kažem i brzo je uzela telefon da se ona "obracuna"sa mnom i blokirala me. A radi se o situaciji kada je on bio u inostranstvu, a ona došla kod nas i planirala kako će da pokupi decu i da ode od njega zato sto on nije muško, ovakav je, onakav itd… To se desilo dva puta, za šta znamo Jelenina majka, moja žena i ja, a Jelena nek bude čovek pa nek kaze sta sam joj govorio oba puta. Rekao sam joj da ne pomislja na to, da je on jako dobar momak, da za sve postoji dogovor, ali u sebi sam mislio, kad Jelena moze ovako da ga pljuje, sta li onda za druge govor. To sam čak rekao mojoj bivšoj ženi,dok je moja bivša tašta naravno dolivala ulje na vatru jer joj je to profesionalna deformacija. Moja bivša žena mi je u toku našeg zajedničkog života dosta puta prepričavala neke stvari koje se tiču njene sestre i majke. Svaka o svakoj iza leđa svasta pricaju - poručio je on.

00:05 Jelena Radanović u trenutku napada