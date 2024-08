JELENA KONTAKTIRALA IVANA MARINKOVIĆA Nakon javne prevare odlučila se za neočekivan potez: Ovo je SADRŽAJ PORUKE koju je uputila!

Ivan Marinković sinoć je bio gost u emisiji "Narod pita" , a u jednom trenutku prokomentarisao je odnos njegove, još uvek zakonite supruge Jelene i Uroša Rajačića, sa kojim ga je prevarila u Eliti.

- Jesam, pratim svaku emisiju. Iskreno da kažem ne bih to komentarisao. To je za mene prošlost. Mislim da je sve urađeno kako treba da bude. Kao treće lice mislim da nema perspektivu, ali im stvarno želim svu sreću ako je to razlog što se sve desilo. Ništa mene nije zabolelo, znam koju podršku imam i meni pokloni ne trebaju. Normalno je da ih ljudi vole, voleli su i mene sa devojkama. Stvarno im želim svu sreću.

Marinković je nedavno otišao u Leskovac kako bi uzeo njihovog psa Beku, a sada otkriva da li će ga vratiti Jeleni.

- Ne znam što Jelena to radi. Beka je kod mene, ja sam otišao po nju. Sutra ide na šišanje i kupanje, a onda ću da je dam Jeleni. Nisam inadžija. Ja nemam komunikaciju sa njom, poslala mi je poruku da li može da je vidi. Koliko znam ona je sad u Leskovcu, tako da ovih dana može da dođe i da budemo normalni jer neću kao debil da se razvlačim oko Beke, nije to dete.

