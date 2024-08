"I DA ME OSUDE, BAŠ ME BRIGA" Naš pevač ukrao parfem na aerodromu, proživeo AGONIJU, ali njegove reči su šokirale: Oni imaju para!

Pevač Slobodan Đurković šokirao je javnost priznanjem da je u Cirihu na aerodromu ukrao parfem. Kako kaže, zbog ovog poteza se nije pokajao, ali ga takođe nikada više nije ponovio.

- Obožavam parfeme. Možda će neko da me osudi, možda i ne, ali i da me osude baš me briga. Imao sam jednu simpatičnu situaciju kada sam krenuo za Švajcarsku, i to u periodu pre nekih sedam-osam godina kada se pojavio onaj „Pako Raban Milion“. U tom periodu su pripadnici romske nacionalnosti išli po pumpama i prodavali one šećerne vodice, ali ambalaža je bila original. Ja lepo to kupim i na aerodromu u Cirihu, ja sam samo zamenio, stavio sam šećernu srpsku vodicu, a uzeo original, stavio u torbicu i otišao – ispričao je Sloba.

On je priznao i da je bio u strahu zbog krađe koju je počinio.

- Onda sam se bojao u avionu kakav sam maler da će da kažu: „Stop, Slobo sleći i vraćaj parfem“ – naglasio je Sloba.

Kada je napokon stigao kući sa parfemom laknulo mu je, ali nije mnogo pridavao pažnje ovom neočekivanom delu.

- Iskreno i nisam se kajao, oni imaju pare, taj jedan pafrem koji je tada koštao oko 100 franaka, šta to ima veze. Ništa to nije bilo nešto naročito – dodao je Sloba.

Pevač je priznao i da je imao podršku supruge nakon što je njoj ispričao za ovaj „incident“.

- Ništa mi nije rekla, lepo je mirisala i ona i cela kuća. Znate u to vreme original parfem! – pohvalio se pevač koji je priznao da ipak nikada više nije ponavljao ovaj incident, niti će.

Proslavio se u "Zvezdama Granda" Podsetimo, pevač Slobodan Đurković došao je do finala u takmičenju "Zvezde Granda" 2013. godine, a brzo potom ušao u rijaliti program "Farma 5" gde je zauzeo drugo mesto. Bio je miljenik publike zbog toga što je bio prirodan i svoj i zato što se nije libio, kao momak sa sela, da obavlja seoske poslove u okviru imanja u Lisoviću. U toj sezoni pobednica "Farme" bila je rediteljka Jelena Golubović, sa kojom je često imao konflikte.

