ŽIVELE SU KO BLIZNAKINJE, NIKAD SE NISU RAZDVAJALE: Evo koliko je Ceca Ražnatović starija od sestre Lidije (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović i Lidija Ocokoljić pravi su primer kakav odnos sestra treba da imaju. Ne odvajaju se jedna od druge, i jedna uz drugu prošle su mnoge lepe, ali i traumatične događaje.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke - rekla je Ceca jednom prilikom i istakla da je i njen pokojni suprug prihvatio Lidiju.

- Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dve. On je obožavao Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara - pričala je Svetlana.

Naime, Ceca je od Lidije starija godinu i po dana, ali je nikada nije posmatrala kao mlađu sestru.

- Mala je razlika između nas dve, rasle smo maltene kao da smo bliznakinje, kroz život smo bile jedna drugoj podrška i dan-danas je to tako - rekla je folk zvezda koja je sada na Kipar otišla upravo sa Lidijom.

Pevačica je pokazala kako se provode u jednom restoranu na Kipru, a svi su primetili da je Lidija promenila imidž. Svoju prepoznatljivo plavu kosu prefarbala je u smeđe.

