"VIŠE SAM ZAINTRESOVAN OD JELENE" Evo šta je Novak Đoković govorio o PROŠIRENJU PORODICE, progovorio o PRIVILEGIJAMA koje imaju

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, nakon zlatne medalje na Olimpijadi u Parizu osvojio je sve što se u tenisu može osvojiti.

Novak Đoković, pored toga što je najveći profesionalac, među profesionalcima u svom poslu, vrlo je posvećen i temeljan otac, sinu Stefanu i ćerki Tari, koje ima sa suprugom Jelenom Đoković.

Nole je pre nekoliko godina u intervjuu za strane medije, govorio o tome da li postoji mogućnost o proširenju porodice.

- Teško pitanje, ja sam vrlo srećan sa dvoje dece u ovom trenutku, daću ti vrlo diplomatski odgovor, mi smo kao par za sada zadovoljni sa ovom situacijom, ali ću samo reći za sada - rekao je Novak, pa dodao:

- Nikad ne znaš, život je pun divnih iznenađenja, mi smo zahvalni Bogu što smo roditelji dvoje anđela, koji su naši učitelji. Oni nas uče kako da budemo u trenutku, kako da budemo srećni kao deca - istakao je Đoković, pa otkrio da je on više zaintresovan za proširenje porodice od supruge Jelene.

- Ja sam više zaintresovan za još dece od Jelene. Kada sam postao otac nisam ni znao koliko još više mogu da volim, dimenzija osećanja i ljubavi koje sam osetio tog dana kada se Stefan rodio bila je nešto što se ne može opisati. Svako ko je roditelj shvata tu bezuslovnu ljubav koju osećaš prema deci, ali i odgovornost. Tvoj život se potpuno promeni.

Novak je svestan da će njegova deca odrastati u drugim uslovima u odnosu na njega.

- Moja deca će odrastati u potpuno drugim životnim okolnostima. Tu su prednosti i mane toga. Prednosti, nikada nemaš glavobolje oko finansijske situacije, ali u isto vreme, ja mislim da postoji mogućnost za emotivne izazove, s obzirom da su deca čija jesu - rekao je Đoković u intervjuu sa novinarom Grahmanom Bensigerom.

"Osetljiv sam na Taru"

- Volim oboje na poseban način, to je nemerljiva i bezuslovna ljubav, ne može da se poredi sa bilo čim. Osetljiviji sam na nju (Taru) – otopim se kada me zagrli, kaže ili uradi nešto, a ona je manipulatorka mala, vrti me oko malog prsta - rekao je uz osmeh emotivni Đoković jednom prilikom, pa se osvrnuo i na sina Stefana.

foto: Printscreen

- Sa Stefanom je drugačije. Osećam da je moja uloga oca da ga pripremim za život, da bude odgovoran muškarac, da nosi sebe i buduću porodicu, u tom odnosu ima i čvrstine. A Tara šta god da uradi – ja skačem - objasnio je ranije srpski teniser.