"ŽIVELI SMO ZAJEDNO, TREBALO JE DA SE RAZVEDE..." Bivša Kebina ljubavnica iznela detalje njihove veze: Nije video dete 25 godina!

Bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe, Ljiljana Jevremović nije imala lepe reči za folkera sa kojim se sudila oko utvrđivanja očinstva.

Iako je njihov spor pred sudom završen 2008. godine, novi detalji često isplivavaju, a Ljiljana kaže da i posle dve i po dece od kako je rođena njihova ćerka Ina, ne može za pevača da kaže nijednu lepu reč.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Ja sam napisala jednu pesmu koja se odnosi na njega, još je nikome nisam dala. Teška je pesma, mnogo tužna, da plačeš iz podočnjaka. Govori se o muškarcu koji je zauvek izbrisan iz nečijeg srca, i ona će ga vratiti u svoj srce možda samo kad ga više ne bude bilo - ispričala je Ljiljana za "Svetski radio".

Ljiljana je otkrila da je zvala Kebu jednom godišnje na pomirenje i dogovor.

- Nije hteo ni da priča, možda bi razgovarao petnaestak minuta i večito je bio ljubomoran, ti si sad sa ovim ili onim, to bi mi govorio. Ja bih mu rekla da to nema nikakve veze, jer naša ćerka već ima pet, 12 ili koliko je već imala godina u trenutku razgovora. Zanimalo me je samo da se dogovorimo da se krštenica popuni, nisam očekivala ni alimentaciju da plaća, ali je to bilo u sklopu sudskog postupka - rekla je i dodala da niko od Kojića nije pokušao da stupi u kontakt sa njenom ćerkom Inom.

foto: Kurir televizija

- Njegova je volja bila da mi imamo dete u tom momentu. Oni su predali papire za razvod, nas dvoje smo živeli zajedno, ali saznavši za neke stvari ja sam ga izbacila iz života, on me je molio da ga ne ostavljam govoreći kako će da živi a da ne viđa svoje dete, a onda je nije video 25 godina. Iza toga se verovatno krije neka krupna stvar koju ja ne mogu da dokučim i da znam - tvrdi Ljiljana.

- On plaća alimentaciju, ali čim je čuo da sam ja u nekoj emisiji rekla "moj psiholog" pomislio je da je završila fakultet i poslao advokata da me pita može li da prekine da plaća, ali ona ima još nekoliko ispita do kraja. Ako bi u bilo kom trenutku poželeo da ispravi situaciju i popravi odnos sa ćerkom, ja bih sela da razgovaram sa njim. Ja njemu i dan danas palim sveću za zdravlje, jer je otac moje ćerke - ispričla je Jevremovićeva.

