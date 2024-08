"VOLELA BIH NEKOG DRVOSEČU!" " Pevačica ima 40 i ne žuri da se uda: Prilaze mi KLINCI OD 20 GODINA!

Pevačica Aleksandra Ristanović takmičila se u prvoj sezoni "Zvezdama Granda" 2004. godine, zajedno sa Tanjom Savić, Slavicom Ćukteraš, Darkom Filipovićem, Nemanjom Nikolićem i drugima, a posle takmičenja povukla se iz javnosti.

Ipak, iako se ne eksponira medijski, Aleksandra je i te kako zastupljena na tezgama, a nedavno je pobedila na ""Saboru narodne muzike Srbije".

O njenoj privatnosti se ne zna mnogo, a jednom prilikom otkrila je zbog čega još uvek nije stala pred matičara i izgovorila sudbonosno "da".

- Ja imam taj problem da gde god da se pojavim, taj zna ko sam. Ne mogu da prodajem priču da sam neki trgovac. Ne možeš ni da se posvetiš svakome, postoje ljudi koji su se zadržali u mom životu da se družimo, pa i da se zabaljam sa nekim. Postoje i oni koji samo prođu uz dobar dan i doviđenja - počela je ona, pa dodala:

- Zamišljam ljubav da me neko voli zbog mene, a ne zbog toga čime se ja bavim. Da voli mene kao osobu, moje vrline i mane, jer kada me tako budeš zavoleo ja sutra ne moram da pevam. Može da se desi da odlučim za nekoliko godina da ne pevam, šta ćemo onda da radimo?

Aleksandra se ne obazire što je napunila 40 i ističe da ne žuri sa odlukom o udaji, jer iza sebe ima iskustva i zna kakvog muža želi.

- Kad pogledam samu sebe, možda ja još uvek nisam zrela za te stvari... To će Bog da odluči umesto mene, da sam se ja pitala do sada sam mogla pet puta da se udam i da se razvedem. Potičem iz takve porodice, kod nas je to tako, jednom se udaš i kraj - kazala je pevačica.

- Nisam ja sama zato što me niko neće, već ne želim da spustim neke kriterijume. Volela bih da se pojavi neki baja, drvoseča, da me podigne ovako laganu i da me odnese. Bitno je da sam srećna u svojoj koži, ako se udam - super, ako ne, pa nisam najgora - zaključila je pevačica.

"Ne priliče mi klinci"

Aleksandra ne krije da bi volela da pored sebe ima starijeg muškarca.

- Verovatno da imaju dok ne prilaze u tom meri, prilaze mi srećno oženjeni, razvedeni ili mnogo mladi. Meni ne priliči da budem sa nekim ko ima 20 godina, nemam želju, moj rođeni brat je 10 godina mlađi za mene, on je za mene klinac, iako ima 30 godina i zamisli da ja budem sa nekim mlađim. Pre sam volela da budem sa nekim ko je stariji od mene, ali pošto sada imam 40 godina više mi ne odgovora da budem sa nekim ko je stariji ili neka moja granica ili par godina niže i to je to - istakla je ona za Grand.

