MAJKA DEJANA MILIĆEVIĆA IZGLEDA NESTVARNO! U osmoj deceniji postala ZAŠTITNO LICE, Sunčica otkrila tajnu svoje MLADOLIKOSTI

Profesionalni fotograf Dejan Milićević u javnosti se ne pojavljuje često, a njegova medijska ilegala počela je pre tri godine, kada je rešio da se podvrgne operaciji želuca i sa 143 kilograma dođe do idealne kilaže.

Za njegov uspeh, najviše je zaslužna majka Sunčica Milićević koja mu je bila vetar u leđa i u najtežim situacijama.

‒ Moja majka, dupli Lav u horoskopu, u osmoj deceniji izgleda perfektno. Tri puta nedeljno ide na jogu, i u tome je ne može sprečiti ni najveće nevreme. Da ne pričam da vodi računa o svakom zalogaju koji unese, kuva zdrave kombinacije povrća i mesa. Godinama je pokušavala da me natera da promenim životne navike, ali uzalud. Mislim da nije prošao dan da me nije opomenula da loše izgledam, da moram da smršam jer sam počeo da ličim na „michelin“ figure ‒ priznao je Dejan Milićević za "Hello" koji je dao neposredno po izlasku iz bolnice.

Otkrila tajnu svoje mladolikosti

Kada je zakoračila u osmu deceniju, Sunčica Milićević postala je zaštitno lice jedne estetske klinike, a u intervjuu koji je tom prilikom dala ženama svoje dobi, otkrila je tajnu mladolikosti.

Prema njenom mišljenju, osim ishrane i fizičke aktivnosti, od presudnog značaja je kvalitetan san, unošenje najmanje dva litra vode dnevno, umivanje hladnom vodom i izbor adekvatne kreme za lice.

Gospođa Milićević radni vek provela je kao ekonomista, poslednjih desetak je u penziji, a iskustvo ju je naučilo da život prihvati sa svim njegovim manama i vrlinama.

- Ovaj trenutak je samo to, trenutak. I onda je gotovo. Čovek treba da razluči šta je bitno, zbog čega eventualno treba da se sekira, od onog što je periferno. Zato, osmeh na lice i na sve gledajte pozitivno, prenosi "Hello".

