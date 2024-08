"UBILA BIH KOLEGE KOJE SA 60 GODINA NEMAJU NEŠTO SVOJE" Pevačica poseduje hotel, a sina častila kućom na 4 sprata: "Grcala sam..."

Nela Bijanić ne krije da je vlasnica hotela, a da je kuću na četiri sprata prepisala sinu Oliveru.

Nela je godinama vredno radila, te je priuštila sebi šta je želela.

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - rekla je ona.

- Pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - dodala je Nela jednom prilikom za "Grand".

Tvrdi da ju je suprug prevario sa mlađom

O Neli se, podsetimo, naširoko pričalo kad je progovorila o najtežem periodu u životu, kad joj se raspala porodica. Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a tvrdi da ju je prevario sa mlađom.

- Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - istakla je Nela za pomenut medij.

Znala sam i ćutala

Nela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila - kazala je pevačica.

