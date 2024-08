MAJKA DAŠE IZ LEGENDI POČIVA PORED PATRIJARHA PAVLA: Posle 5 dana kome otvorila oči, NASMEJANA REKLA 2 REČI i odmah preminula

Majka Zorana Dašića Daše, osnivača grupe Legende - monahinja Angelina Dašić, koju je pokojni patrijarh Pavle zamonašio 1990. u manastiru Rakovica u Beogradu, preminula je 28. oktobra 2022. godine.

foto: Kurir televizija

Sahranjena je na manastirskom groblju, u blizini mesta na kojem počiva i patrijarh Pavle, a ekipa Kurira je svojevremeno posetila ovu svetinju.

Jedna od monahinja iz ovog manastira uputila je tada našu ekipu do mesta gde je sestra Angelina sahranjena i istakla da se mnogi vernici i dalje raspituju o njoj i da je, uprkos poznim godinama i dubokoj starosti, ona sve do poslednjih dana života pomagala svima, koliko joj je to zdravstveno stanje dozvoljavalo.

foto: Kurir

- Svi smo se divili sestri Angelini. Iako je imala 91 godinu, bila je krepka do poslednjeg trenutka. Pomagala je svima koliko je mogla. Ništa joj nije bilo teško. Nije ni čudo što ju je naš sveti patrijarh Pavle toliko cenio. Bila je skromna i tiha. Radosnog lica, svima je bila draga, i već nedostaje ovoj svetinji. Mnogi nisu ni znali da se upokojila, pa dolaze ovde da je traže. Sad odlaze do njenog groba da upale voštanicu za pokoj njene duše - govorila je sestra iz ovog beogradskog manastira.

1 / 4 Foto: Kurir

Tužne vesti je tada potvrdio i Angelinin sin Daša.

- Istina je. Skoro smo joj dali 40 dana. Mama je umrla na najlepši mogući način. Uvek je bila posebna i drugačija od ostalih, tako je i otišla. Pet dana je bila u komi. Nije mogla ni da gleda ni da govori, niti da se pomeri. Dok je umirala, otvorila je oči, nasmejala se i progovorila, sva ozarena u licu: "Idemo!" Monahinje su to protumačile kao da je ona videla anđela koji je došao po nju. Šta god da je bilo, neka halucinacija ili šta god da je, otišla je srećna i nasmejana. Iako je mama imala 91 godinu i lice joj je bilo zbrčkano, kad sam je video upokojenu, lice joj je bilo kao u devojčice od 25 godina. Zategnuto, a obrazi rumeni. Neverovatno - ispričao nam je Daša i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ja sam s njom bio do poslednjeg trenutka. Došao sam taj dan oko podneva, a ona je uveče preminula. Nije mogla da me vidi, nije bila ni svesna toga. Držao sam je za ruke i to je to. Bila je jako ispoštovana na sahrani. Bilo je šest sveštenika, dosta monahinja. Ljudi su je strašno uvažavali i to mi je jako drago. Tamo u manastiru važe posebna pravila, manastirsko groblje se zaključava. Kad je majka umrla, nije bilo ni umrlice, oni u manastiru imaju neki svoj kodeks ponašanja, koji ja uvažavam. To je bio krajnje intiman čin u krugu najbližih. Da su ljudi znali, manastir bi sigurno bio pun.

Podsetimo, pokojna Angelina provela je u manastiru Rakovica više od 30 godina. Zamonašila se davne 1990, a zamonašio ju je lično pokojni patrijarh Pavle jer su bili veoma bliski. Bila je vrlo cenjena i poštovana kao monahinja, ne samo kod nas već i širom Evrope.

Bonus video:

00:04 Dasa Legende