"SEKA ALEKSIĆ JE MOJ FAN" Desingerica odgovorio pevačici na komentare sa njegovog nastupa, neće joj biti svejedno

Dragomir Despić Desingerica često je na meti oštrih komentara zbog ponašanja na svojim nastupima.

Desingerica ovog leta najviše nastupa u Crnoj Gori, a za domaće medije je otkrio kako reaguje na to što je predsednik "Slobodne Crne Gore" Vladislav Dajković želeo da zabrani njegove nastupe na Crnogorskom primorju.

- Crna Gora je postala moja druga kuća, ja sam turizam. Ja nisam dizao cenu, meni su nastupi bili bukirani još u septembru , tako da ne uzimam ja para koliko sada moj nastup košta, već koliko je koštao u septembru. Ne znam zašto bi me i ko bi me zabranio. Kome se nešto sa mog nastupa ne sviđa, neka ne dođe na nastup i to je to. Političari neka se posvete onome što je njihov posao, a ne muzičarima da se bave. Ako hoće da se bave muzikom, onda možemo o tome da pričamo. Ispravan sam maksimalno i pristojno se ponašam, ne interesuje me šta pričaju i pišu - rekao nam je Desingerica.

Seka Aleksić neretko komentariše snimke sa Desingericinih nastupa, a on je sada istakao da smatra da pevačica nema lošu nameru, već da podržava ono što on radi.

- Moguće da je Seka Aleksić moj fan, čim prati moj rad znači da voli to što radim - rekao nam je reper kroz smeh.

