SRĐAN ĐOKOVIĆ ODLUČIO DA PROGOVORI O SVEMU! Izneo Noletovu intimu javno: To pitajte njegovu ženu Jelenu...

Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijadi, a njegov otac Srđan Đoković pre nekoliko godina je izneo nepoznat detalj o najboljem teniseru sveta.

- Novak je promenio ishranu, izuzetno vodi računa o načinu života. Koliko u proseku spava Novak? - pitala je Jovana Joksimović Srđana Đokovića koji je tada gostovao u jutarnjem na "Prvoj".

- Pa nisam baš tačno siguran, to pitajte njegovu ženu Jelenu, ali spava najmanje osam sati - odgovorio je Srđan Đoković kroz osmeh.

Srđan je govorio o o tome na koji način su on i njegova supruga Dijana Đoković učili Novaka da se nosi sa porazima.

- Niko ne podnosi poraz onako kako on to podnosi. On se tako rodio, u kući sportista je odrastao i učili smo ga tome da se sport sastoji iz pobeda i poraza. Pored toga što je veliki sportista, Novak je veliki čovek, pravi predstavnik Srbije - istakao je Srđan Đoković.

